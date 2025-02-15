У Міненерго США відбулись масові звільнення після візиту людей Маска – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила від 1200 до 2000 працівників Міністерства енергетики, в тому числі співробітників адміністрації з ядерної безпеки та кредитного управління.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Законодавці-демократи також заявили, що під скорочення потрапили працівники національних лабораторій і гідроелектростанцій, а також ядерних об'єктів часів холодної війни, які становлять загрозу для безпеки.

У Міністерстві енергетики США працює близько 14 000 федеральних службовців і 95 000 підрядників.

За повідомленням Reuters, звільнення відбулися після того, як до міністерства прибули три особи, які представляли Департамент урядової ефективності (DOGE) мільярдера Ілона Маска.

За словами співрозмовників Reuters, близько 325 працівників було звільнено з Національної адміністрації з ядерної безпеки, яка управляє американським ядерним флотом і працює над забезпеченням безпеки радіоактивних матеріалів у всьому світі.

"Департамент енергетики вважає, що ваша подальша робота не буде відповідати суспільним інтересам. З цієї причини ви звільняєтесь з посади в Міністерстві енергетики та федеральній державній службі з сьогоднішнього дня", - йдеться у копії листа, який був надісланий деяким співробітникам міненерго США.

За словами одного з джерел Reuters, департамент припинив доступ працівників до виданих урядом ноутбуків і телефонів відразу після півночі за східним часом у п'ятницю 14 лютого, в результаті чого багато хто не мав можливості отримати повідомлення і не знав, що їх звільнено.