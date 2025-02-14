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АНАЛІТИКА

Швейцарія рухається до легалізації канабісу

 

Швейцарія невдовзі може приєднатися до інших країн, які легалізували канабіс.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Комітет з питань охорони здоров'я та соціального забезпечення нижньої палати парламенту Швейцарії в п'ятницю підтримав проєкт переглянутого закону про продукти з канабісу.

Новий закон має на меті регулювати виробництво і торгівлю канабісом, не заохочуючи його споживання.

Цей захід все ще потребує підтримки повного складу парламенту і може бути оскаржений на референдумі.

"Комісія була одностайною у своїй думці, що вживання канабісу є соціальною реальністю", - йдеться у повідомленні комітету.

"Більшість членів комісії вважають поточну ситуацію незадовільною, а заборонний підхід - помилковим", - додається у заяві.

Групи, що представляють інтереси канабісу, і швейцарська партія "Зелених" привітали це рішення як "важливу віху" в регулюванні канабісу в країні.

Нагадаємо, Німеччина легалізувала вживання канабісу для дорослих з квітня 2024 року з обмеженнями.

Утім, німецькі консерватори обіцяють скасувати легалізацію марихуани після виборів 23 лютого.
 

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