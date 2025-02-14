Bloomberg: Путін збирає команду важковаговиків для переговорів зі США щодо України

Лідер Росії Владімір Путін збирає команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який домагається укладення угоди про припинення війни Росії в Україні.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами неназваних джерел, серед членів переговорної групи - Юрій Ушаков, головний зовнішньополітичний радник Кремля, і головний шпигун Путіна Сергєй Наришкін, який служив з лідером РФ в КДБ.

Ключову роль як неофіційний канал зв'язку з переговірниками Трампа може відіграти Кіріл Дмитрієв - фінансист, який отримав освіту в Стенфорді та Гарварді і має зв'язки з родиною глави Кремля.

Залучення Дмитрієва з його досвідом роботи в США і в таких компаніях, як McKinsey & Co. ти Goldman Sachs Group Inc., вказує на те, що Путін готовий адаптуватися у відносинах з нетрадиційним президентом США.

77-річний Ушаков служив помічником Путіна більше десятка років, а до цього був послом у США в 1998-2008 роках, що дало йому глибокі знання про те, як вести переговори з Вашингтоном.

70-річний Наришкін є давньою довіреною особою російського лідера, пропрацювавши з ним понад чотири десятиліття. У четвер Наришкін заявив журналістам, що Кремль вже розпорядився продовжувати контакти зі спецслужбами США після телефонної розмови між Трампом і Путіним у середу.

І Ушаков, і Наришкін брали участь у переговорах про припинення вогню з Україною незабаром після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в 2022 році.

Дмитрієв брав участь у переговорах про звільнення американського вчителя Марка Фогеля з російської в'язниці цього місяця.

Дмитрієв народився в Києві, а після роботи в McKinsey і Goldman Sachs повернувся до Росії. Він перебуває під санкціями США, які вважають його "відомим союзником Путіна". Він одружений на близькій знайомій молодшої дочки Путіна. За межами Росії він найбільш відомий як головний промоутер російської вакцини від Covid-19 "Спутник V".

Дмитрієв був згаданий у доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера за його зусилля, спрямовані на те, щоб "увійти в контакт" з новою адміністрацією Трампа після перших виборів американського лідера.

До переговорних зусиль можуть також приєднатись інші члени переговорної групи РФ 2022 року. За словами наближеної до Кремля людини, серед них може бути помічник глави РФ Владімір Мединський.

Нагадаємо, 13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Президент Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.