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АНАЛІТИКА

Британія розширила санкції на ще кількох росіян, серед них – заступник міністра оборони

 

Сполучене Королівство додало у санкційний список ще кілька росіян та російських компаній, серед них - заступник міністра оборони РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у документі Офісу з питань виконання санкцій при Міністерстві фінансів Британії від 14 лютого.

У документі зазначають, що 14 лютого Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства оновило санкційний список.

Зокрема, у нього додали Павла Фрадкова, який з червня 2024 року є заступником Міністра оборони Росії.

Крім того, це бізнесмен Артем Чайка і директор Федеральної служби з технічного та експортного контролю Владімір Селін.

Також санкційний список поповнили компанії "Завод Кіров-Енергомаш" і "Росатом - Адитивні Технології".

У списках також - ТОВ "Росатом - Адитивні Технології" та АТ "Завод "Кіров-Енергомаш".

Нагадаємо, 12 лютого Велика Британія оголосила про виділення пакета військової допомоги Україні на суму 150 млн фунтів стерлінгів (близько 186 млн доларів).

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що цьогоріч Британія виділить на військову допомогу Україні 4,5 млрд фунтів стерлінгів.
 

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