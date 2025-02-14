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Майбутня військова присутність США в Європі є предметом дискусії - глава Пентагону
17:26 14.02.2025 |
Європа не може вважати, що військова присутність США на континенті «триватиме вічно».
Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет на пресконференції у Варшаві, повідомляє CNN, передає Укрінформ.
Відповідаючи на запитання, чи розглядають Сполучені Штати у межах переговорів з Росією про припинення війни в Україні можливість зменшення своєї військової присутності у Східній Європі або відмови від постійної військової присутності в Польщі, Геггет підкреслив, що його країна «віддана альянсу НАТО», але додав, що майбутня військова присутність США в Європі є предметом дискусії.
«Рівень американських військ на континенті є важливим. Те, що станеться через 5, 10 чи 15 років, є частиною більш широкої дискусії, яка відображає рівень загрози, позицію Америки і наші потреби в усьому світі», - зазначив глава Пентагону.
Геггет сказав, що необхідність для США протистояти іншим загрозам, таким, як Китай, означає, що «такі країни, як Польща та інші» мають «активізуватися» в Європі.
«Ось чому наше послання є таким чітким для наших європейських союзників: Зараз саме час інвестувати. Тому що ви не можете припускати, що американська присутність триватиме вічно», - підкреслив він.
Геггет додав, що теплий прийом, який він отримав у Польщі, «змусив би мене захотіти бачити більше американських військ у Польщі», але швидко уточнив: «Це не політична заява. Це просто те, що я відчуваю».
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