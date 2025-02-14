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АНАЛІТИКА

Глава Єврокомісії: з деякими коментарями адміністрації Трампа щодо України можна погодитись

 

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у останніх коментарях високопосадовців адміністрації США щодо України є речі, із якими можна погодитись.

Про це вона заявила у своїй промові на Мюнхенській конференції з питань безпеки в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн відзначила, що в останні дні у Європі виникло занепокоєння через свіжі коментарі високопосадовців адміністрації США щодо України.

"Але тут ми повинні бути чесними, і ми повинні уникати обурення та невдоволення, тому що якщо вислухати суть коментарів, ми не тільки розуміємо, звідки вони надходять, але й визнаємо, що з деякими коментарями ми можемо погодитись", - сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що і ЄС, і США хочуть завершити кровопролиття в Україні, а також хочуть справедливого і тривалого миру, що призведе до суверенної та процвітаючої України.

Вона додала, що ЄС і США також згідні з тим, що Україна повинна отримати міцні гарантії безпеки.

"Але те, що відгукується мені, мабуть, найбільше - це потреба, аби Європа не тільки відверто говорила, але й відповідно діяла... Я вірю, що коли мова заходить про європейську безпеку, Європа повинна робити більше", - сказала глава Єврокомісії.
Ключові теги: ЄС, США
 

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