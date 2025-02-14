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Тайвань пообіцяв збільшити інвестиції у США після погроз Трампа
16:22 14.02.2025 |
Президент Тайваню Лай Чинг-те пообіцяв збільшити закупівлі та інвестиції в США після погроз Дональда Трампа посилити тиск на напівпровідникову промисловість країни. Про це пише Financial Times.
"Ми збільшимо інвестиції в США і закупівлі в цій країні, щоб збалансувати двосторонню торгівлю", - заявив Лай Чинг-те журналістам у п'ятницю, лише через кілька годин після того, як президент США оголосив про плани ввести "дзеркальні" мита для країн, з якими у США великий торговий дефіцит.
Торговий дефіцит США з Тайванем, сьомим за величиною торговим партнером, у 2024 році збільшився на $26,1 млрд до $73,9 млрд, що зумовлено зростанням попиту на чипи штучного інтелекту. Більшість із них виготовляються компанією Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, найбільшим у світі виробником чипів.
Лай Чинг-те підтвердив провідну роль Тайваню у світовому виробництві мікросхем і виступив проти вимог Трампа щодо повернення у Штати напівпровідникового бізнесу, в "крадіжці" якого президент США звинуватив Тайвань.
Під тиском першої адміністрації Трампа та за президентства Джо Байдена, а також своїх клієнтів у США TSMC зобов'язалася інвестувати $65 млрд у три заводи з виробництва в Аризоні, перший з яких уже почав роботу. Це найбільша закордонна інвестиція компанії.
Тепер Трамп пригрозив скасувати угоди про субсидії, надані його попередником, що може поставити під загрозу понад $6 млрд фінансової підтримки TSMC. Трамп також хоче відновити виробництво мікросхем у США у значно більшому масштабі.
У четвер президент США повторив звинувачення в тому, що Тайвань "відібрав у нас бізнес із виробництва мікросхем".
"Ми хочемо повернути цей бізнес до Сполучених Штатів, - сказав він, - і якщо вони його не повернуть, ми будемо не дуже задоволені".
У п'ятницю Лай підтвердив, що Тайбей є "найнадійнішим торговим партнером" США, і послався на спільні демократичні цінності країн. Однак він заявив, що адміністрація Трампа дотримується "стратегій та політики, які абсолютно відрізняються від попередніх".
На його думку, це створює проблеми для всіх інших країн, включно з Тайванем.
13 лютого президент США Дональд Трамп оголосив про намір встановити "дзеркальні" мита проти торгівельних партнерів США. Вони можуть бути запроваджені вже з 2 квітня.
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