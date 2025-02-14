Індія збільшить імпорт нафти та газу зі США: хоче уникнути мит

Індія погодилася збільшити імпорт нафти та газу зі Сполучених Штатів, щоб скоротити торговий дисбаланс між країнами й уникнути мит у відповідь. Про це пише Bloomberg.

"Я думаю, що ми закупили енергоносії США на близько $15 млрд. Є велика ймовірність, що ця цифра зросте до $25 млрд", - заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі під час пресконференції у Вашингтоні в четвер після зустрічі прем'єр-міністра Нарендри Моді з президентом Дональдом Трампом.

Місрі припустив, що збільшення закупівель енергії сприятиме зменшенню торгового дефіциту між Індією та США.

Державні компанії Індії підтвердили, що купуватимуть більше американської нафти та LNG. Так, Indian Oil веде переговори з Cheniere Energy щодо довгострокового контракту на постачання газу. Gail India також повернулася до планів придбати частку в заводі зі зрідження природного газу в США.

За даними Kpler, Індія була найбільшим покупцем американської сирої нафти у 2021 році, імпортуючи близько 406 000 барелів на день. Це становило 14,5% від загального обсягу експорту США. Проте з того часу ця цифра знизилася.

За перші 11 місяців 2024 року на частку США припадало менш ніж 5% від загального обсягу імпорту Індії, оскільки переробники уникали традиційних постачальників на користь дешевшої російської нафти.

Після запроваджених у січні 2025 року американських санкцій проти енергетичного сектору РФ Індія, яка є третім за величиною споживачем нафти у світі, працює над відновленням порушених ланцюжків постачання, щоб і надалі отримувати дешеву сиру нафту.

Основним постачальником нафти в Індію є Росія. У 2024 році РФ експортувала в Індію 1,7 млн барелів нафти на день - майже половину морських постачань. Індія не запроваджувала санкції щодо російської нафти, а тамтешні нафтопереробники заробляли на дешевшій російській сирій нафті.

Довідка

США є другим за величиною торговим партнером Індії після Китаю із загальним товарообігом у $82,5 млрд у період з квітня до листопада 2024 року. Але експорт Індії склав $52,9 млрд проти кошика імпортних товарів на суму $29,6 млрд. Цей розрив може наразити країну на застосування мит у відповідь з боку адміністрації США.