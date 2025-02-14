В ЄС обіцяють «тверду відповідь» на введення з боку США взаємних тарифів у торгівлі

В Європейському Союзі розглядають намір США ввести так звані «взаємні» тарифи у торгівлі між США і європейськими партнерами як крок у невірному напрямку, і обіцяють «тверду відповідь» на такі дії для захисту європейського бізнесу та споживачів.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві Європейської комісії.

«Європейська комісія розглядає запропоновану президентом Трампом «взаємну» торговельну політику як крок у неправильному напрямку. ЄС залишається відданим відкритій й передбачуваній глобальній торговій системі, яка приносить користь усім партнерам. ЄС застосовує тарифи, які є серед найнижчих у світі, та не бачить жодного обґрунтування для підвищення тарифів США на його експорт. Введенням таких тарифів США оподатковують власних громадян, піднімають витрати бізнесу, стримують зростання та підживлюють інфляцію», - йдеться у документі.

Як зазначається, глобальна торгівля може бути успішною лише за умови передбачуваних та прозорих правил та низьких тарифів. Протягом десятиліть ЄС працював із своїми торговельними партнерами, включаючи Сполучені Штати, щоб знизити тарифи та усунути інші торговельні бар'єри, встановити прозорі та зобов'язуючі правила в торговельній системі, - саме ті зобов'язання, які США зараз підривають.

ЄС залишається однією з найбільш відкритих економік світу, в якій понад 70 відсотків імпорту потрапляють на ринок за нульових тарифів. При цьому ті тарифи, які ЄС застосовує до певних товарів у межах імпорту з третіх країн, - серед найнижчих у світі.

У цьому контексті ЄС відстоює збалансоване, прозоре та справедливе торговельне партнерство, та має найбільшу в світі кількість торговельних угод з країнами світу, кількість таких двосторонніх угод майже втричі перевищує кількість подібних угод, що укладені Сполученими Штатами.

«ЄС буде реагувати твердо та негайно проти невиправданих бар'єрів для вільної та справедливої торгівлі, зокрема, коли тарифи будуть застосовані, і кидатимуть виклик правовій та недискримінаційній політиці. ЄС буде завжди захищати європейський бізнес, працівників та споживачів від невиправданих тарифних заходів», - наголошується в заяві Європейської комісії.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації розглянути можливість запровадження мита на імпорт до США з тих країн, які мають вищі тарифи на американську продукцію.