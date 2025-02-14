Китай втрачає інвесторів: рекордний відплив капіталу з 1990 року

У 2024 році Китай зафіксував найбільший в історії відтік прямих іноземних інвестицій - 168 млрд дол.

Про це пише Bloomberg.

У повідомленні йдеться, що це рекордний показник з 1990 року, і ситуація може погіршитися через загострення торгівельної війни зі США.

За даними Державного управління валютного контролю КНР, міжнародні компанії масово виводять кошти, а місцеві фірми переказують капітал за кордон. Китайські інвестори перевели 173 млрд дол, тоді як іноземні компанії вклали лише 4,5 млрд дол - мінімальний рівень з 1992 року.

Зазначається, що Пекін намагається стримати цей відтік. Влада пропонує інвесторам податкові пільги, кращі умови ведення бізнесу та навіть скасовує візові обмеження. Нещодавно уряд ухвалив план дій для залучення нових інвестицій.

Попри відтік капіталу, торгівельне сальдо Китаю залишається сильним. У 2024 році профіцит поточного рахунку склав 422 млрд дол, а в останньому кварталі - зріс на рекордні 181 млрд дол. Основною причиною стало зростання профіциту торгівлі товарами до 768 млрд дол.

Однак такий дисбаланс створює напруженість у міжнародній торгівлі. США та інші країни дедалі більше критикують Китай за надмірне перевищення експорту над імпортом, що загрожує новими торгівельними обмеженнями.