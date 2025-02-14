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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Віцепрезидент США порадив німецьким партіям співпрацювати з «Альтернативою для Німеччини»
13:30 14.02.2025 |
Віцепрезидент США Джей Ді Венс порадив німецьким політикам співпрацювати з усіма політичними партіями, в тому числі з праворадикальною "Альтернативою для Німеччини".
Про це він сказав у інтерв'ю The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".
Венс зазначив, що утримання ультраправих партій, які виступають проти міграції, поза урядовими коаліціями обмежує волю людей, які неодноразово вимагали посилення прикордонного контролю.
"Я думаю, що, на жаль, воля виборців була проігнорована багатьма нашими європейськими друзями", - заявив віцепрезидент США.
Венс також згадав про мільярдера Ілона Маска, який відкрито агітує за "Альтернативу для Німеччини" напередодні виборів 23 лютого, які пройдуть у країні.
Венс відзначив, що Маск не висловлюється від імені Трампа, але він сказав, що погоджується з Маском щодо того, що європейські країни повинні припинити впускати велику кількість мігрантів з Близького Сходу, Африки та інших країн.
Він також сказав, що європейські лідери були неправі, критикуючи Маска за його позицію.
За інформацією The Wall Street Journal, Джей Ді Венс планує підтримати Ілона Маска у своєму виступі.
Політична кампанія Маска в Європі, в тому числі на підтримку ультраправої "Альтернативи для Німеччини", викликала майже повсюдну критику з боку європейських глав держав і урядів.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав підтримку крайніх правих партій з боку Маска огидною.
Очікується, що Шольц буде присутній в аудиторії в Мюнхені у п'ятницю, коли Венс виголошуватиме свою промову.
Нагадаємо, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц назвав дії Маска щодо Німеччини "загарбницькими і зухвалими" після того, як власник Tesla опублікував у газеті Welt am Sonntag позицію, в якій назвав ультраправу партію "останньою іскрою надії" Німеччини.
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