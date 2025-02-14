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Понад 60% російських нафтових танкерів припинили роботу через санкції
12:00 14.02.2025 |
Останні санкції США проти російської нафтової галузі призвели до зупинки більшої частини танкерів РФ.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Наразі 94 зі 154 танкерів, які були внесені до санкційного списку США за адміністрації Байдена, зупинили транспортування російської нафти.
Втім, видання пише, що поки зарано робити висновки, що станеться з рештою танкерів, які були підсанкційними з 10 січня і все ще працюють.
З 44 танкерів, які завантажили вантаж після внесення до "чорного списку", 20 працюють виключно в межах Росії. Ще дев'ять - це спеціалізовані судна, які обслуговують два проєкти на острові Сахалін на Далекому Сході Росії, більшість з яких мають труднощі з розвантаженням.
Деякі країни заявили про небажання приймати російські судна, які потрапили під санкції США. Серед них: Індія, Туреччина та деякі порти китайської провінції Шаньдунь.
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