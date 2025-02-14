У Росії вдвічі збільшилася кількість фінансових пірамід

Центробанк Росії за минулий рік виявив понад 9 тис. суб'єктів з ознаками нелегальної діяльності, що в 1,6 раза більше, ніж у 2023 році. Особливо швидко зростала кількість фінансових пірамід - російський ЦБ виявив їх понад 5,5 тис. проти 2,9 тис. роком раніше (зростання в 1,9 раза).

Про це пише The Moscow Times.

Таке зростання частково пов'язане з тим, що піраміди та псевдоброкери все частіше працюють онлайн, і моніторинг Центробанку РФ дозволяє швидко виявляти та блокувати їх, ще до індексації пошуковими системами.

Водночас такі проєкти легко масштабуються, і шахраї швидко створюють нові схеми.

Класичні піраміди при цьому збереглися, причому вони діють не лише в інтернеті, а й офлайн - "навіть повернулася практика проводити презентації, обдзвонювати потенційних клієнтів, запрошувати їх до офісу", зазначили в російському Центробанку.

ЦБ Росії акцентує на зростанні кількості "пірамідальних схем із псевдоінвестиційними пропозиціями, які публічно залучають кошти до сумнівних проєктів, обіцяючи гарантований дохід", а найпопулярнішими залишаються схеми із згадкою криптовалют.

Крім пропозицій інвестувати в перспективні криптопроєкти, шахраї використовують криптовалюту, щоб залучати кошти. У 2023 році внески у крипті приймала половина пірамід, торік - 77%.

Скільки грошей росіяни втратили у пірамідах, псевдоброкерах та інших шахрайських структурах, російський ЦБ не повідомив.

Раніше повідомлялося, що посилення умов видачі кредитів у банках заставляє росіян брати більше "позик до зарплати" під 292% річних.

Перед тим стало відомо, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали. Так, прострочена заборгованість росіян за кредитними картками в листопаді минулого року зросла на 2,3%, до 491 млрд руб.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що стрімке зростання ринкових ставок під кінець року змусило Центробанк Росії зняти обмеження на вартість позикових коштів для громадян. Так, російський Центробанк дозволив банкам у першому кварталі видавати споживчі кредити під будь-які відсотки.

Водночас рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків упав до мінімуму з пандемії 2020 року. Так, із початку року до кінця серпня 800 тис. росіян вийшли на прострочення за позиками у банків, а загальна кількість неплатників досягла 6,2 млн.

На початку жовтня повідомлялося, що в Росії майже половина позичальників, які мають іпотечні або споживчі кредити, повідомляють, що їм важко виплачувати борги.

Раніше стало відомо, що попри посилення обмежень, закредитованість росіян зростає. Понад 13 млн росіян одночасно мають три та більше кредитів, за останній рік їх кількість зросла на 2,2 млн, свідчать дані Центробанку Росії.

Російський фінансовий регулятор також фіксує погіршення якості портфеля кредитів населенню.

Перед тим повідомлялося, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

У лютому цього року стало відомо, що російські банки стали масово відмовляти в споживчих кредитах росіянам. Зокрема, в січні кредитні організації схвалили лише 5% заявок на споживчі позики проти 22% за аналогічний період минулого року.