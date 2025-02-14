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АНАЛІТИКА

Фінська Tikkurila остаточно пішла з Росії. Компанія анонсувала вихід із російського ринку ще три роки тому

 

Фінський виробник лакофарбової продукції компанія Tikkurila та її материнська американська компанія PPG припинили діяльність у Росії. Про це повідомляє фінське агентство Ilta-Sanomat.

"Компанія Tikkurila Oyj, яка входить до PPG Group, завершила вихід із Росії наприкінці січня", - заявив агентству представник PPG Ендрю Вуд.

За його словами, компанія не збирається надавати додаткову інформацію з цього приводу.

За повідомленням російських ЗМІ, Tikkurila продала свої два заводи в Санкт-Петербурзі московській компанії "Смартбізнесгруп". ТОВ "Тіккуріла" керувало всім бізнесом Tikkurila Oyj у Росії.

Смартбізнесгруп зареєстрована у вересні 2024 року. Основною діяльністю нового власника Tikkurila є "виробництво виробів із бетону для використання у будівництві".

Компанія Tikkurila Oyj оголосила про вихід із російського ринку ще у 2022 році. Проте з того часу офіційних заяв із цього приводу не було.

Рік тому PPG заявила, що чекала дозволу на продаж від російської влади протягом 18 місяців. За даними компанії, російське ТОВ "Тіккуріла" не мало дозволу на виробництво та реалізацію продукції під торговою маркою Tikkurila у Росії.

У 2023 році компанія PPG продала свій бізнес із виробництва промислових фарб у Росії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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