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АНАЛІТИКА

В уряді Росії очікують погіршення економічного становища країни - Reuters

 


Протягом наступних років РФ варто готуватися до погіршення економічної ситуації й проблем із наповненням бюджету.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у внутрішньому звіті Мінекономіки РФ, з яким ознайомився Reuters.

"Значно зростає ймовірність сценарію, за якого сповільнення економіки до технічної рецесії трапиться значно швидше, ніж зниження інфляції", - стверджується у документі.

Зазначається, що головними факторами ризику для економіки Росії є: нижчі ціни на нафту, бюджетні обмеження та зростання проблемних корпоративних кредитів.

Аналітики Мінекономіки вказують також на небезпеки, які створює висока облікова ставка Центрального банку РФ, яка зараз встановлена на рівні 21%. "Нестача інвестицій зараз призведе до низького зростання ВВП за два чи три роки", - зауважується у звіті.

Ключовий вплив на економічне становище Росії може справити нарощування видобутку нафти Штатами й країнами ОПЕК і викликане цим падіння глобальних цін на енергоресурси. "Бюджетні обмеження протягом наступних 5-10 років можуть бути суворішими, ніж зараз видається", - зазначається у документі.

Reuters додає, що керівництво РФ й особисто Володимир Путін неодноразово вихваляли стійкість російської економіки, попри міжнародні санкції. За їх словами, найбільша економічна складність Росії наразі - висока інфляція, що вже тривалий час тримається на рівні 10%.
Ключові теги: Росія
 

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