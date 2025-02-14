Фінансові новини
- |
- 14.02.25
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В уряді Росії очікують погіршення економічного становища країни - Reuters
11:46 14.02.2025 |
Протягом наступних років РФ варто готуватися до погіршення економічної ситуації й проблем із наповненням бюджету.
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у внутрішньому звіті Мінекономіки РФ, з яким ознайомився Reuters.
"Значно зростає ймовірність сценарію, за якого сповільнення економіки до технічної рецесії трапиться значно швидше, ніж зниження інфляції", - стверджується у документі.
Зазначається, що головними факторами ризику для економіки Росії є: нижчі ціни на нафту, бюджетні обмеження та зростання проблемних корпоративних кредитів.
Аналітики Мінекономіки вказують також на небезпеки, які створює висока облікова ставка Центрального банку РФ, яка зараз встановлена на рівні 21%. "Нестача інвестицій зараз призведе до низького зростання ВВП за два чи три роки", - зауважується у звіті.
Ключовий вплив на економічне становище Росії може справити нарощування видобутку нафти Штатами й країнами ОПЕК і викликане цим падіння глобальних цін на енергоресурси. "Бюджетні обмеження протягом наступних 5-10 років можуть бути суворішими, ніж зараз видається", - зазначається у документі.
Reuters додає, що керівництво РФ й особисто Володимир Путін неодноразово вихваляли стійкість російської економіки, попри міжнародні санкції. За їх словами, найбільша економічна складність Росії наразі - висока інфляція, що вже тривалий час тримається на рівні 10%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна доопрацювала драфт щодо партнерства з США і передала документ американській стороні
|Шеф Пентагону пом'якшив заяви щодо умов миру з Путіним – це не «червоні лінії»
|Уночі ворожий дрон вдарив по саркофагу Чорнобильської АЕС, є суттєві пошкодження, – Зеленський
|США ще можуть змінити позицію по Росії і спрямувати війська в Україну – віцепрезидент Венс
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава Пентагону захищає свою заяву щодо малоймовірності вступу України в НАТО
|Глава Мюнхенської конференції заявив, що жодних росіян на захід не акредитували
|Віцепрезидент США порадив німецьким партіям співпрацювати з «Альтернативою для Німеччини»
|Зеленський анонсував свій візит у ОАЕ та Саудівську Аравію, зустрічей із РФ і США там не буде
|Суд зобов'язав адміністрацію Трампа тимчасово розблокувати фінансування USAID
|Україна готова співпрацювати з ЄС в питаннях урану, літію і титану - Шмигаль
|Україна доопрацювала драфт щодо партнерства з США і передала документ американській стороні
Бізнес
|Apple співпрацюватиме з Alibaba над ШІ для iPhone у Китаї
|Тайванський техногігант Foxconn може стати партнером Nissan замість Honda
|YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів
|Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році
|Британія пояснила, чому не підписала декларацію щодо ШІ на саміті в Парижі
|США та Британія відмовились підписати міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі
|Франція виділить 1 гігават ядерної енергії на розвиток штучного інтелекту