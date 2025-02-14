Британія в ОБСЄ: Немає жодних доказів готовності Росії до компромісу

Наразі Росія не демонструє жодної готовності до компромісів, продовжуючи агресію проти України.

Як передає Укрінформ, про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії при ОБСЄ Джобі Ріммер під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні.

"Немає жодних доказів готовності Росії до компромісу. Росія заявила, що вона "відкрита до розумних ініціатив для досягнення мирного врегулювання". Але, розглядаючи доступні варіанти, Москва свідомо обрала шлях агресії, не зважаючи на катастрофічні втрати з обох боків. Це немає жодного сенсу. Це не "спеціальна військова операція". Це - повномасштабне вторгнення та спроба окупації, кричуще порушення міжнародного права та пряма загроза глобальній стабільності", - сказав він.

Британський військовий радник наголосив, що попри величезні виклики Україна продовжує "демонструвати непохитний дух та незламну відданість своїй суверенності, свободі та міжнародному правопорядку, заснованому на правилах". Він розкритикував заяву російської делегації в ОБСЄ про те, ніби РФ "володіє стратегічною ініціативою на всій лінії фронту", вказавши, що українські війська продовжують утримувати позиції, не лише обороняючи свою землю, "а й відвойовуючи та закріплюючи нові території, зокрема в Курській області".

"Ніхто не прагне миру більше, ніж Україна. Український народ зазнав безперервних обстрілів і примусових депортацій, і ми бачимо у звітах ООН воєнні злочини, скоєні російськими військами. Проте мир має бути справедливим і стійким. По-справжньому справедливий і довготривалий мир - це той, що поважає Статут ООН і Гельсінський заключний акт. Не можна очікувати, що Україна відмовиться від свого суверенітету або прийме продиктоване врегулювання, яке заохочує російську агресію", - заявив Ріммер.

Він підкреслив, що Росія повинна вивести свої війська з усієї суверенної території України.

"Будь-який мир, який не притягне Росію до відповідальності, лише заохотить подальшу агресію - не лише проти України, а й проти інших держав, які насміляться відстоювати свою незалежність", - додав британський військовий дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, 12 лютого Дональд Трамп в ході телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним, зокрема, обговорив питання України.

Також президент США поговорив з Володимиром Зеленським, спілкування з українським лідером тривало близько години. Сторони обговорили можливості досягнення миру, готовність працювати разом, технологічні можливості, інші питання.