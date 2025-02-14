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Путін залишиться загрозою для Європи навіть за досягнення мирної угоди - Пісторіус
10:50 14.02.2025 |
Навіть за умови досягнення мирної угоди для України російський лідер Путін продовжить бути загрозою для Європи.
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на заході «Ніч інновацій», організованому на полях Мюнхенської безпекової конференції, напередодні офіційного відкриття форуму, передає кореспондент Укрінформу.
За словами Пісторіуса, адміністрація Трампа прагне швидкої мирної угоди між Росією та Україною та хотіла б, щоб широку безпеку для цього миру забезпечили європейці. Утім, навіть якщо угода буде досягнута, Європа не зможе розслабитися, адже, мир треба буде забезпечувати, а Путін тим часом продовжить провокувати Захід.
«Путін продовжить нападати на нас у гібридний спосіб. Він і надалі залишатиметься загрозою для нашого континенту», - переконаний глава Міноборони Німеччини.
У зв'язку з цим, на його думку, необхідна сильна інноваційна база військових технологій. «Мир у Європі можна забезпечити лише з позиції сили», - вказав Пісторіус. Він акцентував, що військові дії в Україні показали важливість технологічних інновацій в умовах сучасної війни. При цьому розвиток нових технологій на війні вимірюються «не роками, а місяцями й тижнями», адже це питання життя та смерті.
Пісторіус назвав чотири сфери технологічного військового майбутнього: штучний інтелект, квантові технології, дрони та кібербезпека.
«Жодна майбутня мирна угода не може бути досягнута без включення України. І будь-яка угода, яка виключає Європу, також не спрацює», - резюмував міністр оборони Німеччини.
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