Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія розмістить війська передового базування НАТО в Лапландії

 

Фінляндія ухвалила рішення розмістити військові підрозділи передового базування НАТО (FLF, Forward Land Forces) у Лапландії, повідомив міністр оборони країни Антті Хаккянен у четвер газеті Helsingin Sanomat після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

"Війська FLF будуть дислоковані в Рованіємі та Соданкюля (Північ Фінляндії, Лапландія)", - сказав він.

Хаккянен повідомив, що минулого тижня він ухвалив адміністративне рішення з цього питання і тепер поінформував про це союзників з НАТО.

У Соданкюля і Рованіємі базується єгерська бригада Сил оборони Фінляндії, яка є найпівнічнішим підрозділом Сил оборони Фінляндії, що спеціалізується на арктичній підготовці та протиповітряній обороні.

У вересні повідомлялося, що чисельність військ FLF, які час від часу перебуватимуть у Фінляндії, становитиме близько тисячі солдатів.

За виняткових обставин за рішенням НАТО чисельність може бути збільшена до кількох тисяч осіб. У кризовій ситуації вони почнуть обороняти східний кордон НАТО у Фінляндії.

Повідомлялося також, що у Фінляндії розмістять дві штаб-квартири НАТО: штаб-квартиру сухопутних військ Північної Європи і штаб-квартиру військ передового базування.

За словами Хаккянена, підготовка військ FLF просувається "досить добре". "Те ж саме можна сказати і про штаб-квартиру сухопутних військ НАТО, яка буде розташовуватися у Фінляндії", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7996
  0,0069
 0,02
EUR
 1
 43,4361
  0,0804
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3948  0,07 0,17 42,0176  0,07 0,17
EUR 43,2297  0,07 0,17 43,9579  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6600  0,15 0,35 41,6800  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес