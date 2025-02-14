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АНАЛІТИКА

Трамп анонсував дві зустрічі посадовців РФ, України та США

 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що високопосадовці США та Росії зустрінуться в Мюнхені в п'ятницю, 14 лютого, додавши, що Україна також запрошена.

"У них завтра (14 лютого. - Ред.) зустріч в Мюнхені. Росія буде там з нашими людьми. Україна, до речі, теж запрошена. Не впевнений, хто саме буде там від кожної країни, але високопоставлені люди з Росії, України та США", - сказав Трамп на пресконференції в Овальному кабінеті.

За його словами, представники Росії будуть присутні на Мюнхенській безпековій конференції, яку відвідають віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо і президент України Володимир Зеленський. У Венса, Рубіо і Зеленського там запланована зустріч.

У Зеленського не підтверджують зустріч з РФ у Мюнхені

Радник Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин, коментуючи журналістам цю новину, зазначив, що позиція України щодо переговорів - незмінна. "Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються", - цитує його "Суспільне".

Трамп анонсував другу тристоронню зустріч - у Саудівській Аравії

Трамп також заявив, що зустріч високопосадовців США, України та Росії може відбутися наступного тижня в Саудівській Аравії.

"Україна теж буде її частиною. І ми подивимося, чи зможемо ми закінчити цю війну", - сказав він, але уточнив, що зустріч планується не на рівні лідерів.

Раніше після телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним Трамп говорив про можливу зустріч із ним у Саудівській Аравії, зазначивши, що це станеться "в недалекому майбутньому".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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