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АНАЛІТИКА

Трамп хоче запустити переговори про ядерне роззброєння з Росією та Китаєм

 

Президент США після врегулювання в Україні та на Близькому Сході хотів би відновити переговори про скорочення запасів ядерної зброї з Росією і Китаєм.

Про це повідомляє The Associated Press, передає Укрінформ.

Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті Трамп поскаржився на необхідність витрачати сотні мільярдів доларів на сили ядерного стримування і сказав, що сподівається отримати зобов'язання конкурентів США скоротити власні військові видатки.

«У нас немає причин створювати нову ядерну зброю, у нас її вже й так багато, можемо знищити світ 50 разів, 100 разів. Однак ми тут створюємо нову ядерну зброю, а вони будують свою ядерну зброю. Ми всі витрачаємо багато грошей, які могли б витратити на інші речі, набагато продуктивніші», - сказав глава Білого дому.

За його словами, США і Росія мають величезні запаси ядерної зброї із часів холодної війни, а Китай створить такий же арсенал за п'ять-шість років. І якщо ця зброя колись буде використана, це буде кінець людства. Тому американський лідер хотів би після завершення війн в Україні та в секторі Гази запустити переговори про ядерне роззброєння з Росією і Китаєм.

«Після того, як я загашу вогонь, одними з перших я хочу провести зустрічі з президентом Китаю Сі та президентом Росії Путіним. І я хочу сказати: «Давайте скоротимо наш військовий бюджет вдвічі». Ми можемо це зробити і я думаю, ми зможемо», - заявив Трамп.

У зв'язку з цим AP нагадує, що під час першого президентства він спробував, але не зміг залучити Китай до переговорів про скорочення ядерних озброєнь, які тоді вели Сполучені Штати і Росія.
 

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