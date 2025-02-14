Глава Пентагону: Трамп нікому не дозволить «перетворити дядька Сема на дядька Лоха»

Глава Пентагону Піт Гесет вкотре закликає європейських і канадських партнерів збільшити оборонні витрати, пославшись на слова президента Дуайта Ейзенхауера, сказані ним у минулому.

Про це він говорив на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві він сказав, що потрібно "зробити НАТО знову великим". Потім він згадав про президента Ейзенхауера, який, за його словами, був одним з найпалкіших прихильників НАТО.

"Він вірив у міцні відносини з Європою. Однак наприкінці президентства Ейзенхауера навіть він був стурбований тим, що Європа недостатньо опікується власною обороною, ледь не зробивши, за словами Ейзенхауера, з дядька Сема лоха".

Що ж, як і президент Ейзенхауер, ця адміністрація вірить в альянси, глибоко вірить в альянси, але будьте певні: президент Трамп нікому не дозволить перетворити дядька Сема на дядька Лоха", - заявив міністр оборони США.

Він наголосив, що НАТО - великий та найуспішніший оборонний альянс в історії. Але для того, щоб вистояти в майбутньому, партнери США повинні робити набагато більше для оборони Європи.

На пресконференції Гегсет також розширив свою тезу про те, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою.

Напередодні Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп вимагає від європейських союзників по НАТО витрачати 5% від ВВП на оборону.