Фінансові новини
- |
- 14.02.25
- |
- 01:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава Пентагону: Трамп нікому не дозволить «перетворити дядька Сема на дядька Лоха»
23:32 13.02.2025 |
Глава Пентагону Піт Гесет вкотре закликає європейських і канадських партнерів збільшити оборонні витрати, пославшись на слова президента Дуайта Ейзенхауера, сказані ним у минулому.
Про це він говорив на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".
У своїй заяві він сказав, що потрібно "зробити НАТО знову великим". Потім він згадав про президента Ейзенхауера, який, за його словами, був одним з найпалкіших прихильників НАТО.
"Він вірив у міцні відносини з Європою. Однак наприкінці президентства Ейзенхауера навіть він був стурбований тим, що Європа недостатньо опікується власною обороною, ледь не зробивши, за словами Ейзенхауера, з дядька Сема лоха".
Що ж, як і президент Ейзенхауер, ця адміністрація вірить в альянси, глибоко вірить в альянси, але будьте певні: президент Трамп нікому не дозволить перетворити дядька Сема на дядька Лоха", - заявив міністр оборони США.
Він наголосив, що НАТО - великий та найуспішніший оборонний альянс в історії. Але для того, щоб вистояти в майбутньому, партнери США повинні робити набагато більше для оборони Європи.
На пресконференції Гегсет також розширив свою тезу про те, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою.
Напередодні Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп вимагає від європейських союзників по НАТО витрачати 5% від ВВП на оборону.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Полювання на відьом». Навіщо Зеленський ввів санкції проти Порошенка
ТОП-НОВИНИ
|Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені
|Келлог: Сподіваємось, Київ погодиться на запропоновану міністром фінансів США угоду про рідкісноземельні матеріали
|Келлог пояснив, що може означати втрата Україною територій у «мирній угоді»
|Глава Пентагону про кордони України: прийняти реальність не означає піти на поступки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені
|Axios дізнався подробиці розмови Зеленського і Трампа
|Келлог: Сподіваємось, Київ погодиться на запропоновану міністром фінансів США угоду про рідкісноземельні матеріали
|Келлог пояснив, що може означати втрата Україною територій у «мирній угоді»
|Глава Пентагону про кордони України: прийняти реальність не означає піти на поступки
|Глава Пентагону: Трамп нікому не дозволить «перетворити дядька Сема на дядька Лоха»
Бізнес
|YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів
|Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році
|Британія пояснила, чому не підписала декларацію щодо ШІ на саміті в Парижі
|США та Британія відмовились підписати міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі
|Франція виділить 1 гігават ядерної енергії на розвиток штучного інтелекту
|Європа інвестує €200 млрд у ШІ. Запустила найбільший приватно-державний проєкт
|У Фінляндії розробили інноваційний метод виявлення раку