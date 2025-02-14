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АНАЛІТИКА

Із 40 залишиться тільки один: Азербайджан скорочує редакцію кремлівського «Sputnik» - ЗМІ

 

Влада Азербайджану вирішила скоротити кількість співробітників підконтрольного Кремлю видання «Sputnik Азербайджан» з 40 до одного.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Trend.az із посиланням на джерела.

«Рішення приймалося для того, щоб відновити баланс в умовах, в яких працюють азербайджанські державні видання за кордоном і зарубіжні журналісти в нашій країні. Кількість журналістів «Sputnik Азербайджан» у Баку дорівнюватиме числу журналістів державного агентства АЗЕРТАДЖ у Росії», - розповів співрозмовник.

Він додав, що той самий паритетний підхід буде застосовано і до BBC Азербайджан.

Настоящее Время додає, що кількість співробітників «Sputnik Азербайджан» буде зменшено з 40 до одного.

Філія видання «Sputnik Азербайджан», як очікується, буде ліквідована.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Азербайджан направив Росії офіційну ноту щодо припинення діяльності агентства «Росспівробітництво» на території країни.

За кілька днів влада Азербайджану заборонила в'їзд у країну депутатові Держдуми РФ Миколі Валуєву.
 

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