Сенат затвердив Кеннеді-мол. міністром охорони здоров'я США

Сенат Сполучених Штатів затвердив у четвер, 13 лютого, Роберта Ф. Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я і соціальних служб США. Його кандидатуру підтримали 52 сенатори, а 48 - проголосували проти.

Показово, що всі 47 сенаторів-демократів одностайно виступили проти кандидатури Кеннеді-молодшого. Водночас єдиним республіканцем, який проголосував проти його призначення на цей пост, став сенатор Мітч Макконнелл, пише Reuters.

Кеннеді заявив, що хоче працювати над тим, аби покласти край хронічним захворюванням, розірвати будь-які зв'язки між представниками регуляторного органу США з контролю за лікарськими засобами та фармкомпаніями, а також порадити американським системам водопостачання не застосовувати фтор для очищення питної води.

Затвердженню Кеннеді передували тривалі запеклі дебати й суперечки, здебільшого через його попередні заяви, де він ставив під сумнів безпеку та ефективність застосування вакцин. Опоненти стверджували, що він непридатний для цієї роботи через свою помітну роль в антивакцинальному русі.

Трамп ще в листопаді висунув кандидатуру Кеннеді-молодшого на посаду міністра

Нагадаємо, Дональд Трамп висунув практично одразу після своєї перемоги в листопаді 2024 року кандидатуру Роберта Ф. Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я і соціальних служб США.

Тоді Трамп назвав його "великим розумом і чудовим хлопцем" і привітав родину Кеннеді з його номінацією.

Кеннеді-молодший - давній противник вакцинації

Роберта Кеннеді-молодшого, який висувався спочатку як незалежний кандидат у президенти США, а в серпні зняв свою кандидатуру на користь Трампа, неодноразово критикували за неправдиві заяви щодо медичних питань, зокрема про зв'язок вакцин з аутизмом, повідомляла Reuters.

Він виступав проти державних і федеральних обмежень, запроваджених під час пандемії COVID-19, і був звинувачений у поширенні дезінформації про вірус. Крім того, він заявляв, що волів би суворішого тестування вакцин, але очолював некомерційну організацію "Захист здоров'я дітей", що займається антивакцинальною пропагандою.

В інтерв'ю в березні, коли він ще балотувався в президенти, Кеннеді заявив, що американці, які хочуть отримати вакцину для себе або своїх дітей, матимуть доступ до них, якщо його буде обрано. Водночас він висловлював сумнів в ефективності вакцин проти кору.

Кеннеді є племінником колишнього президента США Джона Ф. Кеннеді, вбитого в 1963 році, та сином колишнього генерального прокурора й сенатора від штату Нью-Йорк Роберта Ф. Кеннеді, вбитого в 1968 році під час його власної президентської кампанії.