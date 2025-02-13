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Молдова закриває Російський культурний центр після інциденту з дронами
16:58 13.02.2025 |
Міністерство закордонних справ Молдови ухвалило рішення закрити Російський культурний центр у столиці Кишиневі після інциденту з порушенням повітряного простору Молдови та падінням дронів у Тараклійському районі 13 лютого.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.
«У відповідь на провокації Міністерство закордонних справ ухвалило рішення про одностороннє припинення дії міжурядової молдавсько-російської угоди про створення та функціонування культурних центрів, укладеної у 1998 році», - заявили в МЗС.
У відомстві додали, що після завершення процедур Російський культурний центр має припинити свою діяльність у країні.
Зазначається, що Російський центр науки та культури розпочав роботу у Кишиневі у лютому 2009 року. На сайті центру вказано, що він займається «просуванням російської культури, російської освіти та науки; підтримкою співвітчизників; зміцненням позицій російської; збереженням історико-меморіальної спадщини; суспільною дипломатією та молодіжними обмінами».
Раніше такі російські центри культури закрили в Румунії та Азербайджані. У Румунії зазначили, що центр закрили через пропаганду і дезінформацію.
Як повідомляв Укрінформ, цієї ночі внаслідок масованої атаки дронів на український порт у Рені, прикордонні служби Молдови зафіксували кілька безпілотників, які перетнули територію країни.
Російський дрон цієї ночі також був зафіксований на території Румунії.
Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на нічний заліт російських дронів на територію країни, і заявила, що цей інцидент становить серйозну загрозу національній безпеці країни.
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