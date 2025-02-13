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АНАЛІТИКА

Найбільший НПЗ Туреччини відмовляється від російської нафти через санкції США

 

Tupras, найбільший нафтопереробний завод Туреччини, обмежує закупівлі російської нафти, щоб уникнути порушення американських санкцій. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.

З 27 лютого компанія Turkiye Petrol Rafinerileri AS, більш відома як Tupras, припинить приймати партії нафтопродуктів, які не відповідають встановленій країнами Великої сімки ціновій межі - $60 за сиру нафту, $100 за преміальне пальне і $45 за пальне зі знижкою.

За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, торік тільки Tupras перевіз близько 180 000 барелів флагманського російського сорту Urals - приблизно 5,5% усієї програми експорту сирої нафти морем із Росії.

З червня до січня закупівлі російської сирої нафти компанією Tupras у середньому становили близько 290 000 барелів на день.

Найбільший НПЗ Туреччини відмовляється від російської нафти через санкції США

 

Росія стала найбільшим постачальником нафти до Туреччини після вторгнення в Україну у 2022 році, на її частку припадає 65% імпорту сирої нафти та нафтопродуктів.

За перші 11 місяців 2024 року Туреччина імпортувала з Росії близько 29,1 млн тонн нафтопродуктів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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