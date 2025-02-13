Фінансові новини
- |
- 13.02.25
- |
- 18:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільший НПЗ Туреччини відмовляється від російської нафти через санкції США
16:31 13.02.2025 |
Tupras, найбільший нафтопереробний завод Туреччини, обмежує закупівлі російської нафти, щоб уникнути порушення американських санкцій. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.
З 27 лютого компанія Turkiye Petrol Rafinerileri AS, більш відома як Tupras, припинить приймати партії нафтопродуктів, які не відповідають встановленій країнами Великої сімки ціновій межі - $60 за сиру нафту, $100 за преміальне пальне і $45 за пальне зі знижкою.
За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, торік тільки Tupras перевіз близько 180 000 барелів флагманського російського сорту Urals - приблизно 5,5% усієї програми експорту сирої нафти морем із Росії.
З червня до січня закупівлі російської сирої нафти компанією Tupras у середньому становили близько 290 000 барелів на день.
Росія стала найбільшим постачальником нафти до Туреччини після вторгнення в Україну у 2022 році, на її частку припадає 65% імпорту сирої нафти та нафтопродуктів.
За перші 11 місяців 2024 року Туреччина імпортувала з Росії близько 29,1 млн тонн нафтопродуктів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У підписаному Зеленським рішенні про санкції проти Порошенка знайшли помилки
ТОП-НОВИНИ
|У найбільшій групі Європарламенту шоковані санкціями РНБО проти Порошенка
|Українські дрони завдали повторного удару по нафтопереробній станції «Андреаполь» у РФ
|ДБР звернулось до суду щодо обмеження термінів ознайомлення Порошенко з «вугільною справою»
|Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Порошенка, Медведчука, Коломойського, Боголюбова, Жеваго - указ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У найбільшій групі Європарламенту шоковані санкціями РНБО проти Порошенка
|Українські дрони завдали повторного удару по нафтопереробній станції «Андреаполь» у РФ
|Молдова закриває Російський культурний центр після інциденту з дронами
|Найбільший НПЗ Туреччини відмовляється від російської нафти через санкції США
|Росія готується до скорочення видобутку нафти через санкції та атаки дронів
|Пісторіус: Трамп поступився Путіну ще до початку переговорів
|Російські НПЗ стикнулися з проблемами вивезення нафтопродуктів залізницею
Бізнес
|YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів
|Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році
|Британія пояснила, чому не підписала декларацію щодо ШІ на саміті в Парижі
|США та Британія відмовились підписати міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі
|Франція виділить 1 гігават ядерної енергії на розвиток штучного інтелекту
|Європа інвестує €200 млрд у ШІ. Запустила найбільший приватно-державний проєкт
|У Фінляндії розробили інноваційний метод виявлення раку