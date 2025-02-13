Росія готується до скорочення видобутку нафти через санкції та атаки дронів

Росія може зіткнутися з необхідністю зменшити видобуток нафти в найближчі місяці через санкції США, які обмежують доступ до танкерів для транспортування сировини в Азію, а також через українські дронові атаки на її нафтопереробні заводи. Про це інформує Reuters.

Минулого місяця Сполучені Штати запровадили санкції проти 180 російських танкерів, тоді як Київ активізував удари безпілотниками, прагнучи посилити свої переговорні позиції на тлі очікувань, що президент США Дональд Трамп буде тиснути на Володимира Путіна стосовно завершення війни в Україні.

Трамп неодноразово заявляв, що припинення конфлікту є для нього пріоритетом, і дав зрозуміти, що може запровадити нові санкції проти Росії, якщо його цілі не будуть досягнуті.

За інформацією Reuters, три керівники російських нафтових компаній, а також понад 10 трейдерів, представників НПЗ та портових агентів повідомили, що останні санкції вже мають відчутний вплив.

Анонімні російські нафтові топменеджери визнають, що країні доведеться скорочувати видобуток через надлишок сировини, який виник на тлі падіння експорту та зниження перероблення нафти. Росія має обмежені можливості для зберігання нафти, а українські безпілотники в останні тижні атакували деякі з її нафтосховищ.

Перші скорочення можуть бути незначними, але якщо проблема з танкерами та нафтопереробними заводами не буде вирішена, видобуток може впасти нижче 9 млн барелів на добу у найближчі місяці.

За даними трейдерів, вже є ознаки зниження обсягів експорту. У січні постачання з російських портів Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ впали на 17%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.

Росія більше не публікує офіційні дані про експорт нафти, проте незалежні підрахунки підтверджують спад.

Через нові санкції США вартість транспортування нафти з російського порту Козьміно до Китаю зросла вп'ятеро лише у січні.

Крім того, санкції закрили деякі китайські та індійські порти для майже 20% танкерного флоту РФ. Тепер багато покупців у Китаї та Індії наполягають на транспортуванні сировини танкерами, що не підпадають під обмеження, і нарощують закупівлі у Саудівській Аравії, ОАЕ та Іраку.

Через це російські компанії змушені зберігати 17 млн барелів нафти на танкерах з 10 січня - раніше цей показник був нульовим. Goldman Sachs прогнозує, що у першій половині 2025 року цей обсяг може зрости до 50 млн барелів.

У деяких регіонах кількість танкерів, що простоюють, збільшилася на 300%. Частина з них дрейфує біля берегів Португалії, Мадагаскару та в Егейському морі.

Щоденний видобуток нафти в Росії нині складає близько 9 млн барелів, що значно нижче за рекордні 11,25 млн у 2019 році. Приблизно 5 млн барелів на день йдуть на внутрішнє перероблення, але через українські атаки безпілотниками з січня вже постраждали щонайменше вісім нафтопереробних заводів, а також сховища пального та промислові об'єкти.

Розрахунки Reuters показують, що ці атаки вивели з ладу близько 10% нафтопереробних потужностей країни. Під удар потрапили великі підприємства у Рязані, Волгограді та Астрахані - відновлення їхньої роботи може тривати кілька місяців. Крім того, українські сили атакували трубопроводи й помпові станції, які постачають нафту до експортних портів.

Унаслідок цього в січні порт Усть-Луга скоротив відвантаження до найнижчого рівня за чотири роки, працюючи лише на 50% потужності.

Після введення санкцій у січні Росія почала масово скуповувати менші танкери типу Aframax, які вміщують до 800 000 барелів нафти. За словами суднових брокерів, тільки за останній місяць російські компанії придбали щонайменше 12 таких суден.

Це спричинило зростання цін на вживані Aframax: вони подорожчали до $40 млн, порівнюючи з $15 млн рік тому. Водночас вартість транспортування російської нафти до Китаю на таких танкерах зросла до $6,5-7,5 млн, хоча це все ще значно нижче пікових $20 млн у 2022 році.

Вашингтон вважає, що, змушуючи Москву витрачати більше на танкери, він відволікає ресурси РФ від фінансування війни проти України. Експерти наголошують, що Росія знайде способи адаптуватися, але це коштуватиме їй дедалі більше.

Попри те що з 2022 року багато аналітиків прогнозували різке падіння російського нафтового виробництва, ці прогнози поки що не справдилися. Втім, один із керівників російських нафтових компаній у коментарі Reuters визнав, що продавати та переробляти нафту стає все складніше. "Усі чекають, коли ця війна закінчиться", - сказав він.