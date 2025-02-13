Російські НПЗ стикнулися з проблемами вивезення нафтопродуктів залізницею

Нафтові компанії стикнулися з проблемами під час відправки цистерн із нафтоналивними вантажами залізницею через відмови ржд приймати їх до перевезення. Це створює загрозу зриву постачань на внутрішній ринок, повідомила газета «Комерсант» із посиланням на джерела.

Понад 40% добового навантаження не приймають до перевезення, і за підсумками першого тижня лютого, середньодобове навантаження нафти та нафтопродуктів скоротилося на 16% рік до року та на 12% до січня, сказали «Комерсанту» джерела.

Основна причина невиконання плану перевезень у тому, що відправники вантажу не пред'являють вантаж до перевезення, прокоментувала «Комерсанту» ржд.

Особливо критична ситуація для самарської групи НПЗ та ангарської нафтохімічної компанії (АНХК), але складнощі з відвантаженням є також в інших компаній, у тому числі «газпромнєфті».

Нафтовики попереджають про можливі проблеми із забезпеченням внутрішнього ринку пальним у лютому, а також про недоотримання рдж тарифної виручки.