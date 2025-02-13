Фінансові новини
- |
- 13.02.25
- |
- 18:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай запустить мережу «срібних поїздів» для літніх туристів, щоб покращити економіку
13:22 13.02.2025 |
Китай готується запустити спеціальну мережу залізничних маршрутів для людей похилого віку. Так хочуть стимулювати споживчі витрати та підтримати економіку, адже населення КНР стрімко старіє, пише Financial Times.
Відповідний план дій, оприлюднений у вівторок кількома урядовими відомствами, передбачає створення поїздів, оснащених медичними та соціальними послугами для літніх пасажирів. Очікується, що до 2027 року ця мережа охопить усю країну.
Китай уже десятиліттями стикається з наслідками політики "однієї дитини", яка обмежувала народжуваність і сформувала нинішню демографічну ситуацію. За даними Міністерства цивільних справ КНР, наприкінці 2022 року кожен п'ятий громадянин країни був старшим за 60 років, і цей показник продовжуватиме зростати.
Ця демографічна проблема посилюється на тлі низького рівня споживчого попиту, кризи на ринку нерухомості та сповільнення економічного зростання, порівнюючи з допандемічними часами.
Згідно з урядовим документом, підготовленим міністерствами туризму та цивільних справ, запуск "срібних поїздів" стане важливим кроком у розвитку сфери споживчих послуг.
Проєкт є частиною ширшої стратегії з розбудови так званої срібної економіки - сектору, що орієнтований на потреби літнього населення. Китай, який у 2023 році поступився Індії статусом найнаселенішої країни світу, намагається адаптувати свою економіку до змін у віковій структурі суспільства. За офіційними даними, у 2023 році ринок "срібної економіки" оцінювався у 7 трлн юанів ($958 млрд), а до 2035 року його обсяг може зрости до 30 трлн юанів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У підписаному Зеленським рішенні про санкції проти Порошенка знайшли помилки
ТОП-НОВИНИ
|У найбільшій групі Європарламенту шоковані санкціями РНБО проти Порошенка
|Українські дрони завдали повторного удару по нафтопереробній станції «Андреаполь» у РФ
|ДБР звернулось до суду щодо обмеження термінів ознайомлення Порошенко з «вугільною справою»
|Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Порошенка, Медведчука, Коломойського, Боголюбова, Жеваго - указ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У найбільшій групі Європарламенту шоковані санкціями РНБО проти Порошенка
|Українські дрони завдали повторного удару по нафтопереробній станції «Андреаполь» у РФ
|Молдова закриває Російський культурний центр після інциденту з дронами
|Найбільший НПЗ Туреччини відмовляється від російської нафти через санкції США
|Росія готується до скорочення видобутку нафти через санкції та атаки дронів
|Пісторіус: Трамп поступився Путіну ще до початку переговорів
|Російські НПЗ стикнулися з проблемами вивезення нафтопродуктів залізницею
Бізнес
|YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів
|Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році
|Британія пояснила, чому не підписала декларацію щодо ШІ на саміті в Парижі
|США та Британія відмовились підписати міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі
|Франція виділить 1 гігават ядерної енергії на розвиток штучного інтелекту
|Європа інвестує €200 млрд у ШІ. Запустила найбільший приватно-державний проєкт
|У Фінляндії розробили інноваційний метод виявлення раку