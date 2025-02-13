Китай запустить мережу «срібних поїздів» для літніх туристів, щоб покращити економіку

Китай готується запустити спеціальну мережу залізничних маршрутів для людей похилого віку. Так хочуть стимулювати споживчі витрати та підтримати економіку, адже населення КНР стрімко старіє, пише Financial Times.

Відповідний план дій, оприлюднений у вівторок кількома урядовими відомствами, передбачає створення поїздів, оснащених медичними та соціальними послугами для літніх пасажирів. Очікується, що до 2027 року ця мережа охопить усю країну.

Китай уже десятиліттями стикається з наслідками політики "однієї дитини", яка обмежувала народжуваність і сформувала нинішню демографічну ситуацію. За даними Міністерства цивільних справ КНР, наприкінці 2022 року кожен п'ятий громадянин країни був старшим за 60 років, і цей показник продовжуватиме зростати.

Ця демографічна проблема посилюється на тлі низького рівня споживчого попиту, кризи на ринку нерухомості та сповільнення економічного зростання, порівнюючи з допандемічними часами.

Згідно з урядовим документом, підготовленим міністерствами туризму та цивільних справ, запуск "срібних поїздів" стане важливим кроком у розвитку сфери споживчих послуг.

Проєкт є частиною ширшої стратегії з розбудови так званої срібної економіки - сектору, що орієнтований на потреби літнього населення. Китай, який у 2023 році поступився Індії статусом найнаселенішої країни світу, намагається адаптувати свою економіку до змін у віковій структурі суспільства. За офіційними даними, у 2023 році ринок "срібної економіки" оцінювався у 7 трлн юанів ($958 млрд), а до 2035 року його обсяг може зрости до 30 трлн юанів.