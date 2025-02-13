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Офіційно: перші Олімпійські кіберспортивні ігри відбудуться 2027 року в Саудівській Аравії
11:27 13.02.2025 |
Ідея проведення Кіберспортивних Олімпійських ігор давно обговорювалася і детально розглядалася, а тепер вона отримала не лише офіційне підтвердження, а й перші важливі деталі.
Міжнародний олімпійський комітет (IOC) та Саудівський олімпійський і паралімпійський комітет (SOPC) офіційно повідомили, що перші Олімпійські ігри з кіберспорту відбудуться 2027 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія (Riyadh, Saudi Arabia).
Нагадаємо, у липні минулого року 142-а сесія МОК (IOC) ухвалила рішення про створення Олімпійських кіберспортивних ігор. Для їх організації МОК співпрацює з Саудівським олімпійським і паралімпійським комітетом.
У рамках цієї співпраці Esports World Cup Foundation (EWCF) стане партнером-засновником Олімпійських кіберспортивних ігор. Партнерство IOC-EWCF спрямоване на створення довгострокового впливу, подолання розриву між кіберспортом і традиційними видами спорту, а також розширення можливостей для гравців і команд, що представляють свої країни.
За останні роки EWCF провела на найвищому рівні величезну кількість масштабних кіберспортивних заходів. На жаль, більшість популярних змагальних ігор (DOTA, Counter-Strike 2, League of Legends, Call of Duty та інші) не буде допущено до Олімпійських змагань, оскільки вони прямо або побічно містять елементи насильства, а згідно з олімпійськими принципами, ігри мають представляти спортивні дисципліни. Так, 2023 року в Сінгапурі проводилися перші подібні змагання з таких ігор:
* WBSC eBaseball: Power Pros - бейсбол;
* Chess.com - шахи;
* Zwift - шосейні велогонки;
* Just Dance - танці;
* Gran Turismo 7 - перегони;
* Virtual Regatta - вітрильний спорт;
* Virtual Taekwondo - тхеквондо;
* Tennis Clash - теніс;
* Archery (Tic Tac Bow).
Викликає багато запитань, наскільки глядачам будуть цікаві подібні змагання, але підготовка до Олімпійських кіберспортивних ігор починається вже цього року.
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