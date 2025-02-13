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АНАЛІТИКА

У Білорусі з в'язниці звільнили журналіста «Радіо Свобода» Кузнечика

 

З білоруських в'язниць звільнено журналіста білоруської служби «Радіо Свобода» Андрія Кузнечика, неназваного громадянина США та багатодітну матір Олену Мовшук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радио Свобода.

47-річний Андрій Кузнечик, який провів понад три роки за ґратами, сьогодні прибув до Вільнюса. Там його зустріли дружина та двоє дітей.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівен Капус, який також перебуває в Литві, назвав звільнення Кузнечика радісним днем ​​для журналіста, його дружини та двох маленьких дітей. Він також висловив сподівання на швидке звільнення іншого журналіста білоруської служби «Радіо Свобода» Ігоря Лосика.

Кузнечик перебував ув'язнений з 2021 року. Спочатку його затримали за звинуваченням у дрібному хуліганстві. Потім стало відомо про порушення проти нього кримінальної справи.

8 червня 2022 року Могилівський обласний суд засудив його до 6 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням у створенні екстремістської організації.

Закритий процес пройшов упродовж кількох годин, обставини справи невідомі.

Більшу частину терміну Кузнечик провів у виправній колонії у Новополоцьку. Останні кілька місяців журналіст перебував у мінському слідчому ізоляторі КДБ.
Ключові теги: Білорусь
 

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