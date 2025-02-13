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У Білорусі з в'язниці звільнили журналіста «Радіо Свобода» Кузнечика
11:23 13.02.2025 |
З білоруських в'язниць звільнено журналіста білоруської служби «Радіо Свобода» Андрія Кузнечика, неназваного громадянина США та багатодітну матір Олену Мовшук.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радио Свобода.
47-річний Андрій Кузнечик, який провів понад три роки за ґратами, сьогодні прибув до Вільнюса. Там його зустріли дружина та двоє дітей.
Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівен Капус, який також перебуває в Литві, назвав звільнення Кузнечика радісним днем для журналіста, його дружини та двох маленьких дітей. Він також висловив сподівання на швидке звільнення іншого журналіста білоруської служби «Радіо Свобода» Ігоря Лосика.
Кузнечик перебував ув'язнений з 2021 року. Спочатку його затримали за звинуваченням у дрібному хуліганстві. Потім стало відомо про порушення проти нього кримінальної справи.
8 червня 2022 року Могилівський обласний суд засудив його до 6 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням у створенні екстремістської організації.
Закритий процес пройшов упродовж кількох годин, обставини справи невідомі.
Більшу частину терміну Кузнечик провів у виправній колонії у Новополоцьку. Останні кілька місяців журналіст перебував у мінському слідчому ізоляторі КДБ.
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