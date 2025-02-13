Фінансові новини
- |
- 13.02.25
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія оголосила про пакет допомоги Україні на суму $186 мільйонів
10:09 13.02.2025 |
Велика Британія оголосила про виділення пакета військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 186 мільйонів доларів).
Про це йдеться у заяві британського уряду, повідомляє "Європейська правда".
Оголошення про новий пакет допомоги було зроблене на засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, де Британія головувала.
Пакет допомоги від Британії включає тисячі безпілотників, десятки бойових танків і бронемашин, а також системи протиповітряної оборони.
Зокрема, понад 50 одиниць бронетехніки, включно з модернізованими танками Т-72, буде направлено в Україну до кінця весни.
Пакет також включає нові великі контракти на технічне обслуговування для підтримки ремонту критично важливого обладнання. Це допоможе Україні підтримувати танки й артилерію в бою і повернути несправне обладнання в експлуатацію.
Міністр оборони Британії Джон Гілі раніше заявив, що цього року його країна виділить Україні на військову допомогу 4,5 млрд фунтів стерлінгів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексрадник Трампа заявив, що американський президент «фактично здався Путіну»
ТОП-НОВИНИ
|Трамп відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів про мир
|Трамп не вірить у звільнення окупованих Росією територій
|Порошенко: РНБО запровадила проти мене санкції - це злочин команди Зеленського
|Трамп: Розмова з Зеленським пройшла дуже добре
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Офіційно: перші Олімпійські кіберспортивні ігри відбудуться 2027 року в Саудівській Аравії
|У Білорусі з в'язниці звільнили журналіста «Радіо Свобода» Кузнечика
|Ексрадник Трампа заявив, що американський президент «фактично здався Путіну»
|«Гірше за Мюнхен 1938-го». Реакція європейських політиків на розмову Трампа з Путіним
|Рютте про заяву США щодо неможливості для України членства в НАТО: Спочатку треба зосередитися на великих питаннях
|Рютте: Останні заяви США щодо миру в Україні будуть предметом обговорення в НАТО
Бізнес
|Європа інвестує €200 млрд у ШІ. Запустила найбільший приватно-державний проєкт
|У Фінляндії розробили інноваційний метод виявлення раку
|Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung виглядають оптимістично
|ФБР застерігає: На акаунти Gmail збільшилися фішингові атаки на основі штучного інтелекту
|Tesla почала виробництво батарей Megapack на новому мегазаводі в Шанхаї
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla