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АНАЛІТИКА

Британія оголосила про пакет допомоги Україні на суму $186 мільйонів

Британія оголосила про пакет допомоги Україні на суму $186 мільйонів

 

Велика Британія оголосила про виділення пакета військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 186 мільйонів доларів).

Про це йдеться у заяві британського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Оголошення про новий пакет допомоги було зроблене на засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, де Британія головувала.

Пакет допомоги від Британії включає тисячі безпілотників, десятки бойових танків і бронемашин, а також системи протиповітряної оборони.

Зокрема, понад 50 одиниць бронетехніки, включно з модернізованими танками Т-72, буде направлено в Україну до кінця весни.

Пакет також включає нові великі контракти на технічне обслуговування для підтримки ремонту критично важливого обладнання. Це допоможе Україні підтримувати танки й артилерію в бою і повернути несправне обладнання в експлуатацію.

Міністр оборони Британії Джон Гілі раніше заявив, що цього року його країна виділить Україні на військову допомогу 4,5 млрд фунтів стерлінгів.
Ключові теги: Британія
 

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