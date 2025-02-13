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У Швейцарії знову хочуть помʼякшити правила експорту зброї – але не Україні
09:50 13.02.2025 |
Уряд нейтральної Швейцарії в середу, 12 лютого, запропонував послабити обмеження на експорт озброєнь, аби підтримати оборонну промисловість на тлі суттєвого падіння продажу її продукції за кордон.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.
Швейцарський уряд скерував до парламенту пропозицію дозволити відхилятися від чинних обмежень на експорт зброї "за надзвичайних обставин".
"Це дозволило б захистити інтереси зовнішньої політики та політики безпеки Швейцарії. Крім того, це дозволило б зберегти промисловий потенціал Швейцарії, адаптований до потреб національної оборони країни", - ідеться в пропозиції.
Попри нейтралітет, Швейцарія традиційно була одним з найбільших світових постачальників зброї. Але у 2023 році експорт впав більш ніж на чверть.
Критики вказують на обмеження, які не дозволять продавати швейцарську оборонну продукцію Іспанії, Данії та Німеччині, які реекспортують зброю та боєприпаси швейцарського виробництва в Україну.
Пропозиція уряду Швейцарії, однак, не дозволить експортувати зброю в Україну: країна не дозволяє експорт зброї, якщо країна призначення втягнута у внутрішній чи міжнародний конфлікт або серйозно порушує права людини.
Наразі незрозуміло, чи погодиться парламент Швейцарії на цю пропозицію, яка в разі схвалення може бути винесена на референдум.
Зазначимо, що швейцарський уряд до цього не раз пропонував помʼякшити правила експорту озброєнь, а в парламенті навіть пропонували дозволити схему поставок зброї в Україну. Але жодна ініціатива так і не була схвалена.
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