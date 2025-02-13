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ЗМІ: Китай пропонував організувати саміт Трампа і Путіна без Зеленського
08:49 13.02.2025 |
Китайські посадовці через посередників впродовж останніх тижнів пропонували команді американського президента Дональда Трампа провести саміт між ним та очільником Кремля Владіміром Путіним.
Про це написала газета The Wall Street Journal із посиланням на посадовців у Пекіні та Вашингтоні, які ознайомлені із цим питанням, передає "Європейська правда".
За словами співрозмовників газети, китайські посадовці впродовж останніх тижнів через посередників пропонували команді Трампа провести саміт між ним та Путіним, а також "сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир'я".
Однак, за інформацією газети, цю пропозицію зустріли скептично в США і Європі, враховуючи глибоке занепокоєння щодо все більш тісних зв'язків між Пекіном і Москвою.
За словами співрозмовників, китайська пропозиція, зокрема, передбачає американо-російський саміт без участі президента Володимира Зеленського.
Білий дім відмовився підтвердити, чи отримав він пропозицію Китаю, але все одно відкинув її.
"Зовсім не життєздатна", - сказав представник Білого дому.
Речник посольства Китаю у Вашингтоні, відповідаючи на запитання про цю пропозицію, сказав, що йому про неї нічого не відомо, додавши при цьому: "Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть над деескалацією і прагнутимуть до політичного врегулювання".
Однак, ознайомлені співрозмовники зауважили, що китайський лідер Сі Цзіньпін "не хоче, щоб будь-яка допомога у припиненні війни ставила під загрозу тісні відносини Китаю з Росією.
Відтак "китайська пропозиція не передбачає жодних зобов'язань з боку Пекіна скоротити величезну економічну підтримку Москви".
12 лютого Трамп і Путін домовилися "негайно" розпочати переговори щодо припинення війни в Україні.
Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Іспанії після зустрічі того ж дня підкреслили, що будь-яка мирна "угода" щодо України не може бути досягнута без участі Києва та його європейських партнерів.
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