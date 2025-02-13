Трамп каже, що зустрінеться з Путіним у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп каже, що зустрінеться з правителем Росії Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.

Як передає Укрінформ з посиланням на The Hill, про це Трамп заявив журналістам в середу в Овальному кабінеті.

«Ми, зрештою, очікуємо, що зустрінемося, - сказав він. - Насправді, ми очікуємо, що він приїде сюди, а я поїду туди; і ми також зустрінемося, ймовірно, в Саудівській Аравії. Перший раз ми зустрінемося в Саудівській Аравії».

Коли саме відбудуться ці зустрічі, поки що невідомо, але Трамп додав, що це буде «не в надто віддаленому майбутньому».

Речниця Білого дому Кароліна Левітт заявила журналістам раніше в середу, що їй невідомо про жодні передумови, які мали б бути виконані для того, щоб зустріч відбулася.

Коли її запитали, чи розглядає адміністрація США Росію як супротивника чи партнера, вона сказала: «Ця країна розглядає Путіна і Росію як великого конкурента в регіоні, іноді як супротивника. Але, як сказав президент, йому подобається мати хороші дипломатичні відносини з лідерами по всьому світу».