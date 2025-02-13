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АНАЛІТИКА

Сенат схвалив кандидатуру Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки США

 

Верхня палата Конгресу США у середу схвалила кандидатуру Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки Сполучених Штатів, використавши можливості республіканської більшості в Сенаті.

Голосування на підтримку номінантки Дональда Трампа відбулося, головним чином, по партійному розподілу, передає власний кореспондент Укрінформу.

Так, 52 республіканці підтримали Габбард на цій посаді - попри те, що до цього сенатори висловлювали до її номінації масу запитань, у тому числі, щодо зустрічей з сирійським диктатором Асадом та підтримки кремлівських наративів у російських ЗМІ.

Один республіканець, Мітч Макконнелл, який до початку цього року очолював республіканську фракцію в Сенаті, проголосував проти.

Всі інші 48 сенаторів, які представляють Демократичну партію та незалежні голоси, висловилися проти призначення Тулсі Габбард.
Ключові теги: США
 

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