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Сенат схвалив кандидатуру Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки США
23:15 12.02.2025 |
Верхня палата Конгресу США у середу схвалила кандидатуру Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки Сполучених Штатів, використавши можливості республіканської більшості в Сенаті.
Голосування на підтримку номінантки Дональда Трампа відбулося, головним чином, по партійному розподілу, передає власний кореспондент Укрінформу.
Так, 52 республіканці підтримали Габбард на цій посаді - попри те, що до цього сенатори висловлювали до її номінації масу запитань, у тому числі, щодо зустрічей з сирійським диктатором Асадом та підтримки кремлівських наративів у російських ЗМІ.
Один республіканець, Мітч Макконнелл, який до початку цього року очолював республіканську фракцію в Сенаті, проголосував проти.
Всі інші 48 сенаторів, які представляють Демократичну партію та незалежні голоси, висловилися проти призначення Тулсі Габбард.
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