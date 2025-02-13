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АНАЛІТИКА

Єврокомісія збирається ввести стелю цін на газ - FT

 

Єврокомісія обмірковує можливість тимчасового обмеження цін на природний газ в ЄС, які торгувалися на найвищому рівні за останні два роки.

Про це повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.

Цього тижня європейські ціни на газ досягли найвищого рівня, частково через низькі температури і відсутність вітру, що ускладнює виробництво відновлювальної енергії. Ціни в ЄС зараз в три-чотири рази вищі, ніж у США, що створює критичний бар'єр для європейських компаній.

За словами трьох співрозмовників видання, Європейська комісія розглядає можливість встановлення верхнього ліміту в рамках плану про «чисту промислову угоду», який буде представлений в березні. Два високопосадовці ЄС заявили, що плани також включатимуть заходи, які не дозволять трейдерам підвищувати ціни на газ влітку, коли європейські країни накопичують запаси палива перед наступною зимою. Один з дипломатів ЄС сказав, що деякі країни-члени, ймовірно, «неохоче» сприймуть встановлення верхньої межі ціни. Проти цього, наприклад, виступали Німеччина та Нідерланди.

Переговори щодо механізмів обмеження цін уже викликали негативну реакцію з боку промислових груп, які застерігають ЄК від підриву «довіри» до європейського ринку.

Одинадцять груп, включаючи асоціацію європейських енергетичних бірж Europex і лобістську групу фінансових ринків AFME, надіслали у вівторок листа президенту Комісії Урсулі фон дер Ляєн. У ньому, за даними FT, йдеться: «Ми вважаємо, що цей захід, якщо він буде оголошений, може мати далекосяжні негативні наслідки для стабільності європейських енергетичних ринків і безпеки постачання на всьому континенті».

ЄС вперше запропонував подібне обмеження у 2022 році, в розпал енергетичної кризи. Ліміт так і не запровадили, оскільки ціни залишалися нижчими за 180 євро за мегават-годину.
Ключові теги: ЄС
 

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