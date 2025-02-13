Трамп відпустить містера Біткоїна в межах обміну з Росією: хто це

Сполучені Штати Америки в обмін на звільненого Росією американця Марка Фогеля відпустять з тюрми російського громадянина Олександра Винника, обвинуваченого у відмиванні великої суми грошей через криптобіржу BTC-e. Про це пишуть New York Post і New York Times з посиланням на представника адміністрації Дональда Трампа.

Винник, відомий під прізвиськом містер Біткоїн, перебуває під вартою з липня 2017 року, коли його затримали у Греції на відпочинку.

Влада США називала Винника ключовою фігурою групи, яка причетна до відмивання близько $4 млрд через російськомовну криптовалютну біржу BTC-e. Внаслідок цих дій постраждали й американські громадяни, стверджував Мін'юст США.

Американське слідство вважає, що Винник особисто може бути причетний до пограбування японського криптообмінника Mt.Gox у 2014 році. За версією правоохоронних органів США, росіянин отримав гроші внаслідок кібератаки на біржу, зміг відмити їх через BTC-e і Tradehill.

Після арешту Винника криптобіржа BTC-e припинила роботу, а потім ненадовго перезапустилася під назвою WEX. Наприкінці 2018 року WEX припинила роботу, не повернувши гроші клієнтам.

2020 року Греція видала Винника Франції, де його засудили до позбавлення волі за розповсюдження вірусу-вимагача Locky. У 2022 році після відсидки у Франції Винника повернули до Греції й одразу екстрадували до США.

У травні 2024 року Винник визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей. Його адвокат пояснював, що Винник пішов на угоду зі слідством, бо міг провести за ґратами кілька десятків років.