Санкції США блокують нафту Ірану та росії на танкерах, що підвищує ціни на нафту

Обсяг російської та іранської нафти, що зберігається на кораблях, досяг багатомісячного максимуму. Це сталося через жорсткіші санкції США - вони обмежили кількість покупців, залишивши менше танкерів, доступних для доставки вантажів і підвищивши вартість сирої нафти, повідомили Reuters торговельні джерела та аналітики.

З жовтня Вашингтон запровадив кілька раундів санкцій проти суден і організацій, що займаються транспортуванням нафти з Ірану та росії, що порушило торгівлю з основними імпортерами - Китаєм та Індією.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп відновив свою кампанію «максимального тиску» на Іран, яка передбачає спроби знизити його експорт нафти до нуля, щоб перешкодити Тегерану отримати ядерну зброю.

Виробник ОПЕК намагався залучити нові танкери, щоб заповнити дефіцит судноплавної потужності, оскільки санкції запровадили в IV кварталі, за словами Сюй Мую, старшого аналітика компанії Kpler.

Заборона минулого місяця китайською компанією Shandong Port Group підсанкційним танкерам заходити в її порти в східній провінції, де розташована більшість незалежних нафтопереробних заводів, які є основними покупцями російської та іранської нафти, також ускладнила розвантаження нафти.

Судновий брокер Braemar ACM заявив, що 57% із 126 великих перевізників нафти (VLCC), які зараз залучені до торгівлі нафтою з Ірану в Китай, уже підпадають під санкції США.

За оцінками трьох аналітиків, оскільки експорт зріс, а постачання до Китаю скоротилися, кількість іранської нафти в плавучих сховищах цього року зросла на 10-20 млн барелів.

Дані Kpler показали, що плавучі сховища іранської нафти становлять понад 25 млн барелів, що є найбільшим показником за останній рік, причому близько 80% вантажів перебувають у водах Сінгапуру та Малайзії.

Що стосується російської нафти, посилення санкцій, запроваджених місяць тому адміністрацією Байдена, призвело до зростання витрат для нафтопереробних заводів у Китаї та Індії. Так березнева нафта ESPO Blend торгувалась на $2-3 дорожче, ніж ICE Brent на основі DES для Китаю, що є найвищою надбавкою за понад два роки, повідомили три торговельні джерела.

Транспортні витрати також зросли через меншу кількість доступних суден. Вартість доставки нафти з російського далекого сходу до північного Китаю минулого разу становила близько $4,5 млн, що приблизно втричі більше, ніж до останніх санкцій США, хоча знизилася з $7 млн невдовзі після їх оголошення.

За даними Kpler, російська нафта на воді 27 січня досягла двомісячного максимуму - 88 млн барелів, що на 24% вище, ніж 10 січня, коли були оголошені санкції.

Обсяг знизився з кінця січня, оскільки експорт російської сирої нафти впав, а деякі танкери розвантажилися, каже Сюй із Kpler.

Крім того, кілька суден, які раніше перевозили іранську нафту, переходять на російську торгівлю, додав аналітик.