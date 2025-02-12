Фінансові новини
- |
- 12.02.25
- |
- 22:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп закликає ФРС знизити ставки, попри прискорення інфляції
17:53 12.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп закликав Федеральну резервну систему (ФРС) знизити процентні ставки.
"Процентні ставки потрібно знизити, і це буде йти пліч-о-пліч із майбутніми митами", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Таку заяву було зроблено після публікації в середу даних про інфляцію в Штатах, які показали її прискорення в січні до 3% з 2,9% у грудні. Аналітики очікували збереження показника на колишньому рівні, за даними Trading Economics.
Минулого тижня Трамп сказав журналістам, що згоден з рішенням Федрезерву зберегти ставки на колишньому рівні за підсумками останнього засідання.
"Я не здивований, - зазначив тоді президент. - Збереження ставок у цей момент було правильним рішенням".
У січні, виступаючи через відеозв'язок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп наголошував, що "вимагатиме негайного зниження ставок".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія цього року витратить 4.5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні та поставить понад 10 тис безпілотників - міністр оборони
ТОП-НОВИНИ
|Глава Пентагону: вступ України до НАТО і повернення до кордонів до 2014 року – нереалістичні
|Порошенко повідомив про вручення йому 15 повісток ДБР
|Керівник штабу Антитерористичного центру СБУ викритий у роботі на РФ
|В оновленому застосунку «Резерв+» 18-24-річні зможуть подати заявку на однорічний контракт з ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Санкції США блокують нафту Ірану та росії на танкерах, що підвищує ціни на нафту
|Трамп закликає ФРС знизити ставки, попри прискорення інфляції
|Швейцарія схвалила програму допомоги у відновленні України до 2028 року
|Рютте каже, що не занепокоєний повідомленням про контакти США з Росією
|Рютте: союзники перевиконали обіцянку надати Україні військової допомоги на 40 млрд євро
|Рютте: «Рамштайн» та NSATU мають працювати разом, щоб Україна могла протистояти РФ
Бізнес
|У Фінляндії розробили інноваційний метод виявлення раку
|Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung виглядають оптимістично
|ФБР застерігає: На акаунти Gmail збільшилися фішингові атаки на основі штучного інтелекту
|Tesla почала виробництво батарей Megapack на новому мегазаводі в Шанхаї
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla
|Reuters: OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа для заміни Nvidia