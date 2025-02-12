Трамп закликає ФРС знизити ставки, попри прискорення інфляції

Президент США Дональд Трамп закликав Федеральну резервну систему (ФРС) знизити процентні ставки.

"Процентні ставки потрібно знизити, і це буде йти пліч-о-пліч із майбутніми митами", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Таку заяву було зроблено після публікації в середу даних про інфляцію в Штатах, які показали її прискорення в січні до 3% з 2,9% у грудні. Аналітики очікували збереження показника на колишньому рівні, за даними Trading Economics.

Минулого тижня Трамп сказав журналістам, що згоден з рішенням Федрезерву зберегти ставки на колишньому рівні за підсумками останнього засідання.

"Я не здивований, - зазначив тоді президент. - Збереження ставок у цей момент було правильним рішенням".

У січні, виступаючи через відеозв'язок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп наголошував, що "вимагатиме негайного зниження ставок".