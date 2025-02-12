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АНАЛІТИКА

Швейцарія повністю приєдналась до 15-го пакета санкцій ЄС проти Росії

 

Федеральна рада Швейцарії ухвалила решту обмежувальних заходів проти Росії в межах 15-го пакета санкцій Європейського Союзу, ухваленого в грудні минулого року.

Про це йдеться у повідомленні швейцарського уряду, пише "Європейська правда".

Ці заходи набудуть чинності 13 лютого. Раніше до санкційного списку Швейцарії проти Росії вже було додано 54 фізичні та 30 юридичних осіб.

На своєму засіданні 12 лютого Федеральна рада вирішила ухвалити подальші заходи 15-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Відтепер в межах обмежувальних заходів заборонено визнавати і приводити у виконання деякі рішення російських судів, у яких вони заявляють про виключну юрисдикцію щодо спорів між російськими та швейцарськими компаніями.

Ця заборона покликана захистити права швейцарських компаній і захистити їх від необґрунтованого фінансового збитку.

Поправки також містять продовження дії різних положень про винятки, які дають змогу швейцарським компаніям виводити інвестиції з Росії в упорядкованому порядку.

Нагадаємо, 16 грудня 2024 року Рада ЄС ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, ще 52 судна з російського "тіньового флоту" були покарані забороною на доступ до портів і певних послуг.

Також у грудні ЄС вперше запровадив санкції через так звані гібридні російські атаки.
 

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