Гегсет: США залишаються відданими НАТО

Міністр оборони США Піт Гегсет заявляє, що Сполучені Штати залишаються відданими НАТО та європейським союзникам.

Відповідну заяву він зробив у середу в Брюсселі на початку засідання так званої групи «Рамштайн».

Звертаючись до присутніх міністрів оборони країн-членів НАТО, Гегсет сказав: «Ми просимо кожну з ваших країн посилити виконання взятих на себе зобов'язань. І ми закликаємо ваші країни та ваших громадян подвоїти зусилля та знову взяти на себе зобов'язання не лише щодо нагальних потреб України в безпеці, але й щодо довгострокових цілей Європи щодо оборони та стримування. Наш трансатлантичний альянс проіснував десятиліттями, і ми цілком сподіваємося, що він буде підтримуватися для майбутніх поколінь. Але це станеться не просто так. Це вимагатиме від наших європейських союзників вийти на арену та взяти на себе відповідальність за звичайну безпеку на континенті. Сполучені Штати залишаються відданими альянсу НАТО та оборонному партнерству з Європою. Крапка».

Разом з тим, глава Пентагону констатував, що «Сполучені Штати більше не будуть терпіти незбалансовані відносини, які заохочують залежність». «Швидше, наші стосунки будуть націлені на розширення можливостей Європи нести відповідальність за власну безпеку. Нашою політикою надалі буде чесність, але лише в дусі солідарності. Президент Трамп сподівається на спільну роботу, на продовження цієї відвертої дискусії серед друзів і на досягнення миру через силу разом», - сказав Гегсет.