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АНАЛІТИКА

Парламент Вірменії у першому читанні схвалив законопроєкт про вступ у ЄС

 

Національні збори Вірменії 12 лютого ухвалили в першому читанні проєкт закону, яким оголошено про початок процесу вступу країни до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Armenpress.

Обговорення документа Національні збори розпочали напередодні. Зрештою законопроєкт "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу" схвалили 63 депутати, проти виступили 7.

Проєкт презентувала громадянська ініціатива Evrovote, зібравши в необхідний термін підписи для внесення законодавчої ініціативи в Національні збори. Ініціативі вдалося зібрати 60 тисяч підписів замість необхідних 50 тисяч.

9 січня законопроєкт обговорили і схвалили на засіданні уряду Вірменії, після чого направили на розгляд парламенту.

Остаточна версія законопроєкту, схвалена комісією з європейської інтеграції, містить таке формулювання: "Республіка Вірменія, висловлюючи волю народу Республіки Вірменія, ставлячи завдання зробити Республіку Вірменія безпечною, захищеною, розвиненою і процвітаючою країною, оголошує про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу".

В уряді Вірменії раніше пояснювали, що ухвалення законопроєкту про початок вступу Вірменії в ЄС саме по собі не є заявкою на членство, але закріплює поглиблення двосторонніх відносин.

У Вірменії також кажуть, що поки залишаться у торговому союзі з Росією попри курс на ЄС.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян раніше наголошував, що потенційне рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі.
Ключові теги: Вірменія, ЄС
 

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