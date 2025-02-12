Росіян почали перевіряти через угоди у валюті з іноземцями

Федеральна податкова служба Росії почала перевіряти угоди купівлі-продажу росіян із іноземцями, виписуючи штрафи в розмірі 20-40% від суми, якщо розрахунки проходили в іноземній валюті готівкою.

Про це розповіли знайомі з питанням російські юристи та консультанти, передає The Moscow Times.

За їхніми словами, посилення контролю за такими операціями пов'язане із завершенням мораторію на адміністративну відповідальність за порушення валютного законодавства, який діяв з 23 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року.

Російське законодавство забороняє будь-які розрахунки готівкою не в рублях із іноземцями, тому претензії в податкової можуть виникнути до купівлі-продажу будь-якого майна. Так, фізичні особи - резиденти мають проводити розрахунки з іноземцями через рахунки в уповноважених банках, а порушення заборони карається штрафом.

Водночас закон передбачає деякі винятки. До них входять: дарування валютних цінностей одному з подружжя чи близьким родичам, заповіт, покупки в магазинах безмитної торгівлі та інших.

Як приклад видання наводить кілька випадків: в одному з них податкова оштрафувала росіянина за продаж московської квартири громадянинові Вірменії - оплата за угодою проходила за готівкову іноземну валюту, штраф склав 4 млн руб. (30% вартості житла). В іншому випадку російський резидент продав громадянину Киргизстану за готівку квартиру в Санкт-Петербурзі, отримавши пізніше штраф у розмірі 20% від суми угоди. Ще один випадок стосувався мешканки Москви, яка придбала автомобіль у громадянина Киргизстану, заплативши готівкою суму, еквівалентну 2,85 млн руб. Штраф за правочин склав 30% від суми операції (855 тис. руб.).

У ФПС своєю чергою заявили, що росіяни можуть здійснювати розрахунки з нерезидентами за договорами купівлі-продажу майна за допомогою переказів на банківські рахунки, відкриті як у російських, так і зарубіжних банках. При цьому, якщо штраф за порушення буде сплачено не пізніше 20 днів після винесення ухвали, то його розмір скорочується наполовину.

Раніше стало відомо, що росіяни за рік купили валюти на 680 млрд руб., хоча долар та євро стали для них "токсичними".

До того повідомлялося, що валютний баланс банківської системи Росії продовжується "здуватись" у міру того, як західні санкції посилюються, а фінансові мости зі світом - руйнуються. Так, станом на листопад 2024 року на клієнтських рахунках фізичних та юридичних осіб у банках РФ було $159 млрд - мінімальний обсяг валюти з 2008 року.

До того стало відомо, що російська економіка відчуває дефіцит ключових світових валют через посилення західних фінансових санкцій, під які, за даними Центробанку Росії, вже потрапило 95% національної банківської системи РФ.

Нагадаємо, 12 червня 2024 року США запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.