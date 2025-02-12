Підготовка до кризи: Російський уряд перезапустив роботу комісії зі стійкості економіки

Російська влада перезапустила роботу спецкомісії зі стійкості економіки, яка була створена у 2020 році - під час пандемії коронавірусу та економічної кризи.

Про це повідомив російський віцепрем'єр Александр Новак, передає The Moscow Times.

За словами Новака, комісія, яка має виявляти проблемні галузі та розробляти для них заходи допомоги, знову почала працювати в грудні минулого року.

У зоні уваги комісії перебувають дев'ять галузей економіки та понад 2 тис. підприємств, за якими ведеться "постійний моніторинг показників".

Серед ризиків на даний момент називають "зниження інвестиційної активності, зниження рентабельності підприємств та фінансових показників, збільшення відсоткових витрат з боку підприємств відносно власних джерел".

Швидка допомога вже була потрібна російським вугільним компаніям, які зіткнулися з різким падінням експорту, отримали понад 80 млрд руб. сальдованого збитку, почали закривати шахти й опинилися під загрозою масових банкрутств.

На черзі - план підтримки російських металургійних заводів, які також втратили експортні ринки через санкції та почали скорочувати виробництво.

Слідом за металургами допомога буде потрібна лісовій галузі, яка разом із вугільною потрапила під європейське ембарго, а знайти нових покупців в Азії не змогла, через що експорт лісу обвалився на третину.

У плані засідання комісії також - російський агропромисловий комплекс, по якому вдарили посуха та неврожай.

Проблеми вугільної та металргійної галузей Росії

Раніше повідомлялося, що багато гравців російської вугільної галузі 2025 року зіткнуться з банкрутствами через проблеми російської економіки, різке падіння експортних цін на вугілля та посилення західних санкцій.

До того стало відомо, що найбільші регіони видобутку вугілля в Росії зіткнулися з різким скороченням податкових зборів з бізнесу через проблеми вугільних компаній, які зазнають збитків, втрачають експорт і змушені скорочувати виробництво.

На початку вересня повідомлялося, що російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану. Так, у першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що російський уряд готує план підтримки металургійної галузі, яка в другій половині 2024 року зіткнулася з падінням виробництва.

Раніше повідомлялося, що Магнітогорський меткомбінат і гірничо-металургійна компанія "Норільський нікель" - дві найбільші металургійні компанії РФ із сумарним виторгом понад 2 трлн руб. на рік - були змушені скоротити виробництво у 2024 році через неможливість продати метал як на експорт, так і всередині країни.

Що насправді відбувається з російською економікою

У січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки.

Однак до того повідомлялося, що обсяг Фонду національного добробуту Росії, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 січня 2025 року становив 11,88 трлн руб., або $116,84 млрд у еквіваленті, а 8,07 трлн руб. із загального обсягу ФНД фактично витрачені або інвестовані у різні проєкти. При цьому обсяг ліквідних, тобто не використаних коштів Фонду, зменшився торік на третину (на $18,4 млрд) - до $37,5 млрд.

Обсяг ліквідних активів ФНД станом на початок 2022 року обсяг оцінювався у $113,5 млрд, на початок 2023 року -- $87,19 млрд, а до початку 2024 року він зменшився до $55,88 млрд.

Раніше стало відомо, що висока інфляція в Росії виявилася однією з ключових проблем не тільки для населення, а й для бізнесу. Під час опитування 150 підприємств різних галузей із 43 регіонів саме інфляцію обрали 56,7% респондентів як головну перешкоду для роботи.

Як повідомлялося, 20 грудня минулого року Центробанк Росії після критики з боку президента РФ Владіміра Путіна відмовився від підвищення базової ставки, попри збереження високої інфляції. Учасники російського ринку очікували її зростання до 23%, а дехто - й більше.

До того стало відомо, що російські посадовці та бізнесмени все частіше критикують керівницю ЦБ РФ Ельвіру Набіулліну, яку довгий час називали рятівницею російської економіки від наслідків санкцій.

Сам Путін на щорічній пресконференції 19 грудня констатував, що інфляція у Росії становить 9,2%-9,3% назвав цей рівень "тривожним сигналом".

У серпні видання Bloomberg писало, що перегріта економіка Росії наближається до охолодження. Трудові ресурси та виробничі потужності практично вичерпані, а будівельний та банківський сектори після скасування пільгової іпотеки більше не захищені від впливу надвисоких відсоткових ставок.

Опитані Bloomberg економісти вважають, що хоча ВВП Росії підскочив більш ніж на 4% в річному вимірі у другому кварталі 2024 року, зростання сповільниться до половини цього рівня протягом решти року і впаде до 0,5-1,5% наступного року.

Перед тим у Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.