Санкції працюють: На Сахаліні немає місця для зберігання нерозпроданої російської нафти

Світові санкції проти російської нафти б'ють по різних проєктах РФ, але особливо страждають далекосхідні. Зокрема, сировина не вивозиться з родовищ на шельфі Сахаліну. Її доводиться зберігати в танкерах, яких на Далекому Сході й так не вистачає.

Про це пише галузеве видання enkorr із посиланням на дані Bloomberg.

На кораблях, які щонайменше тиждень дрейфують біля берегів Сахаліну, зараз зберігають близько 6,3 млн барелів нафти. Це відповідає приблизно двом дням сукупного морського експорту зі всіх портів Росії у звичайний час (понад 3 млн барелів на добу).

Тим часом, за даними Bloomberg, за тиждень до 9 лютого цей сукупний експорт упав на 25%, до 2,3 млн барелів. Менш волатильні дані за останні чотири тижні показали зниження на 6%, до 2,83 млн барелів - мінімуму з початку 2023 року.

Із восьми партій нафти Sokol, які після запровадження 10 січня масштабних санкцій США були завантажені на танкери-шатли, що потрапили в чорний список, була вивантажена лише одна. Два танкери перевалили нафту на супертанкер, що стоїть у порту "Находка". Інші лежать у дрейфі. Якщо не вивантажити нафту з цих "човників", які транспортують її з проєкту "Сахалін-1", у нього незабаром закінчаться вільні судна для відвантаження видобутої нафти.

Аналогічна картина спостерігається на "Сахаліні-2". На додаток до трьох танкерів, які обслуговують проєкт і зараз простоюють після потрапляння під санкції, для транспортування сировини використовується танкер Galactica. Але і він не демонструє прагнення якнайшвидше доправити вантаж до порту призначення в Китаї - транспондер танкера показує швидкість в один вузол біля японського острова Хоккайдо.

За тиждень до 9 лютого 21 танкер завантажив у російських портах 16,1 млн барелів нафти; тижнем раніше 29 суден прийняли на борт 21,34 млн барелів. Постачальники змушені знижувати ціну, оскільки через санкції сильно зросла вартість доставки, і покупці або не готові платити додаткові гроші, або роздумують, чи варто їм взагалі зв'язуватися з російською сировиною через підвищені ризики.

В результаті вартість відвантаженої за останній тиждень нафти впала на $380 млн (28%), порівняно з тижнем до 2 лютого, і становила $990 млн. Це найнижчий показник із грудня 2022 року.

Раніше стало відомо, що європейські країни розмірковують над юридичним механізмом, який би зробив можливим посилені перевірки та конфіскацію танкерів, що перевозять російську нафту через Балтійське море.

Як повідомлялося, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Як працює тіньовий флот Путіна

Нагадаємо, запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна, страхові та інші послуги для вантажів, вартість яких перевищує $60 за баррель.

Москва змогла значною мірою уникнути впливу обмеження ціни, зібравши "тіньовий флот" танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки своєї нафти на нові ринки, такі як Індія.

Станом на квітень 2024 року International Group of P&I Clubs, лондонська головна організація клубів, що забезпечує страхове покриття судновласників, надала послуги лише 16% усіх танкерів, що перевозять російську нафту.

Під міжнародні санкції наразі потрапила лише частина суден "тінового флоту" РФ.

Згодом стало відомо, що шість російських нафтових танкерів, які ще будуються російською верф'ю "Звезда", потрапили під нові санкції США. Це перший випадок, коли США заборонили танкери ще до того, як вони вийшли в море, не кажучи вже про те, щоб перевозити санкційні вантажі.

У жовтні минулого року стало відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.