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АНАЛІТИКА

Федеральні службовці США судяться з Маском та DOGE через незаконний доступ до даних

 

Понад 100 чинних і колишніх федеральних службовців подали позов проти Ілона Маска та Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинувативши їх у незаконному доступі до конфіденційних даних про персонал без належної перевірки чи дозволу. Про це пише TechCrunch.

Позов подав Фонд Electronic Frontier від імені 103 працівників та різних профспілок державних службовців. Позивачі вимагають, щоб головне кадрове відомство уряду (OPM) обмежило DOGE доступ до інформації.

"Відповідачі OPM надали агентам DOGE - багато з яких молодше 25 років і є або були до недавнього часу співробітниками приватних компаній Маска - "адміністративний" доступ до комп'ютерних систем OPM без проходження будь-якої нормальної, суворої перевірки з точки зору національної безпеки", - йдеться в позові.

У позові відповідачами вказані Ілон Маск, DOGE, OPM та чинний директор OPM Чарльз Езелл. Заявники стверджують, що DOGE, отримавши доступ до записів OPM, порушило Закон про конфіденційність, який забороняє неправомірний доступ до особистих даних, зокрема у федеральних установах.

У позові стверджується, що агенти DOGE не були державними службовцями, коли отримали доступ до комп'ютерних мереж OPM. Згадується 19-річний співробітник DOGE, Едвард Корістін, відомий в інтернеті під псевдонімом Big Balls, якого звільнили з кібербезпекової компанії після внутрішнього розслідування витоку даних під час його роботи.

У позові також зазначається, що доступ DOGE до даних федеральних службовців може мати негативні професійні наслідки для них, зокрема через погрози Маска та президента Трампа звільнити нелояльних співробітників.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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