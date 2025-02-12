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Придністровʼя вперше закупило газ на європейській біржі за посередництва Молдови
11:57 12.02.2025 |
Молдовська газотранспортна компанія "Молдовагаз" 11 лютого вперше закупила газ на торговому майданчику Romanian Commodity Exchange EST коштом передоплати Тираспольтрансгазу. Про це пише NewsMaker.
У середу, 12 лютого, у невизнане Придністров'я поставлять близько 2,5 млн кубометрів газу, купленого для Придністровʼя на європейській біржі. Угода обкладалася ПДВ.
"Закупівля Тираспольтрансгазом газу на румунській біржі була одним із рішень, запропонованих Міністерством енергетики два місяці тому, 11 грудня 2024 року, для запобігання гуманітарній кризі в регіоні", - зазначили в Міністерстві енергетики Придністровʼя.
Молдовагаз у вівторок, 11 лютого, передала Придністровʼю додаткові 3 млн кубометрів газу в кредит для підтримання безперебійної роботи газотранспортної системи.
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