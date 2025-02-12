Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бразилія не вступить у торговельну війну, незважаючи на мита США на сталь і алюміній

 

Бразилія не буде вступати в торговельну війну зі Сполученими Штатами після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію. За словами одного з бразильських міністрів, уряд не говорив на цю тему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Уряд узагалі не обговорював це питання", - сказав на прес-конференції міністр інституціональних відносин Бразилії Александре Паділья.

Він зазначив, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва "завжди дуже чітко говорив, що торгова війна не приносить користі нікому". Паділья додав, що Бразилія виступає за зміцнення торгівлі зі своїми партнерами, а не за участь у будь-якій торговельній війні.

Крім того, за даними Міністерства торгівлі США, Бразилія є другим за величиною експортером сталі в США після Канади.

Протилежна реакція Канади

Тим часом CNN пише, що реакція прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо була іншою на рішення Трампа. Він назвав мита абсолютно невиправданими.

"Ми є найближчим союзником США, наші економіки інтегровані. Канадська сталь і алюміній використовуються в низці ключових американських галузей, чи то оборона, суднобудування, виробництво, енергетика, автомобілебудування. Разом ми робимо Північну Америку більш конкурентоспроможною", - заявив Трюдо.

Він також сказав, що працюватиме з адміністрацією Трампа, щоб "підкреслити негативні наслідки" для громадян обох країн. Однак, якщо ситуація дійде до удару у відповідь, то відповідь Канади буде "твердою і чіткою".
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7927
  0,1231
 0,30
EUR
 1
 43,3557
  0,3443
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3529  0,06 0,15 42,0075  0,11 0,25
EUR 42,8729  0,13 0,30 43,6171  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,09 0,22 41,8150  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес