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Бразилія не вступить у торговельну війну, незважаючи на мита США на сталь і алюміній
10:52 12.02.2025 |
Бразилія не буде вступати в торговельну війну зі Сполученими Штатами після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію. За словами одного з бразильських міністрів, уряд не говорив на цю тему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Уряд узагалі не обговорював це питання", - сказав на прес-конференції міністр інституціональних відносин Бразилії Александре Паділья.
Він зазначив, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва "завжди дуже чітко говорив, що торгова війна не приносить користі нікому". Паділья додав, що Бразилія виступає за зміцнення торгівлі зі своїми партнерами, а не за участь у будь-якій торговельній війні.
Крім того, за даними Міністерства торгівлі США, Бразилія є другим за величиною експортером сталі в США після Канади.
Протилежна реакція Канади
Тим часом CNN пише, що реакція прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо була іншою на рішення Трампа. Він назвав мита абсолютно невиправданими.
"Ми є найближчим союзником США, наші економіки інтегровані. Канадська сталь і алюміній використовуються в низці ключових американських галузей, чи то оборона, суднобудування, виробництво, енергетика, автомобілебудування. Разом ми робимо Північну Америку більш конкурентоспроможною", - заявив Трюдо.
Він також сказав, що працюватиме з адміністрацією Трампа, щоб "підкреслити негативні наслідки" для громадян обох країн. Однак, якщо ситуація дійде до удару у відповідь, то відповідь Канади буде "твердою і чіткою".
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