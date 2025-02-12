У Нідерландах споживання газу скоротилося на чверть за п'ять років

У Нідерландах за останні п'ять років споживання газу домогосподарствами знизилося на 25%, що свідчить про перехід до енергоефективності та сталого опалення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на independer.nl.

"Споживання газу в Нідерландах різко знизилося на 25% за 5 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воно продовжує знижуватися. Як свідчить аналіз Independer, у 2020 році середньостатистичне домогосподарство споживало 1 381 м³ газу на рік. У 2024 році цей показник знизився до 1 040 м³. Це стало можливим завдяки впровадженню енергоощадних практик та альтернативних джерел опалення.

Крім того, дедалі більше домогосподарств використовують менше ніж 1 000 м³ газу на рік.

У провінції Лімбург, наприклад, споживання газу знизилося найбільше - на 28,2%. На другому місці провінція Дренте - 27,6%. Провінція Ґельдерланд на третій позиції з 26,7%.

"Протягом тривалого часу нормою для середньостатистичного домогосподарства було споживання газу обсягом 1 500 м³", - зазначив експерт з енергетики компанії Independer Йоріс Керкхоф.

За його словами, "в останні роки це число постійно знижується. Крім того, частка порівнянь з використанням лише 500 м³ газу подвоїлася за останні 5 років. Ми також бачимо, що дедалі більше домогосподарств вказують, що вони шукають енергетичний контракт лише на електроенергію. У 2020 році цей показник все ще становив 1 з 8. Зараз - це 1 з 6. Це може свідчити про те, що все більше домогосподарств відмовляються від газу".

Зазначається, що з 2021 року ціна на газ зросла на 60%.

"Під час енергетичної кризи 2022 року домогосподарства стикнулися з величезними рахунками. Це змусило велику частину споживачів зрозуміти, що газ є дорогим джерелом енергії", - сказав Керкхоф.

Люди шукають інші способи обігріти свої будинки, наприклад, встановлюють кондиціонер. У 2019 році трохи більш як 230 тис. домогосподарств мали кондиціонери. До 2023 року ця цифра вже перевищила 1,3 мільйона.

"Останніми роками ми бачимо, що все більше домогосподарств шукають інші способи обігріву своїх домівок. Популярним і відносно дешевим варіантом є кондиціонер, який особливо популярний у провінції Лімбург. Майже 28% домогосподарств мають кондиціонери. В решті провінцій відсоток коливається від 7% до 17%", - зазначив Керкхоф.