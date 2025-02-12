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США вперше після інавгурації Трампа направили ракетний есмінець через Тайванську протоку
09:55 12.02.2025 |
ВМС США цього тижня вперше після інавгурації президента Дональда Трампа та зміни адміністрації в Білому домі направили два кораблі через Тайванську протоку, викликавши гнівну реакцію Китаю.
Про це пише Reuters, передає Укрінформ.
Есмінець із керованими ракетами «Ральф Джонсон» (USS Ralph Johnson) і дослідницьке судно «Боудітч» (USNS Bowditch) 10-12 лютого пройшли протокою із півночі на південь у бік Південнокитайського моря.
«Транзит відбувся через коридор у Тайванській протоці, який знаходиться за межами територіальних морів будь-якої прибережної держави», - сказав речник Індо-тихоокеанського командування ЗС США Метью Комер.
Він підкреслив, що в межах цього коридору всі країни користуються свободою судноплавства у відкритому морі та польотів і можуть здійснювати інші законні дії на морі, пов'язані з цими свободами.
Китайські військові, своєю чергою, повідомили про направлення своїх сил для спостереження за американськими кораблями.
«Дії Сполучених Штатів надсилають неправильні сигнали та збільшують ризики для регіональної безпеки», - йдеться в заяві Східного оперативного командування армії Китаю.
В Управлінні уряду КНР у справах Тайваню, коментуючи транзит військових кораблів США, наголосили, що Тайвань є основним інтересом для країни і Сполучені Штати повинні діяти в тайванському питанні обережно.
«Ми рішуче проти цього і ніколи не допустимо будь-якого зовнішнього втручання. Ми маємо тверду волю, повну впевненість та здатність відстоювати суверенітет і територіальну цілісність нашої країни», - сказала речниця управління Чжу Фенлянь.
ВМС США у рамках місії з підтримки свободи судноплавства в Тайванській протоці, приблизно раз на місяць проходять цим важливим морським шляхом.
Востаннє морський патрульний літак ВМС США P-8A Poseidon пролетів над протокою наприкінці листопада минулого року, а військовий корабель проходив цим водним шляхом у жовтні разом із канадським військовим кораблем.
Тайванська протока шириною близько 180 км розділяє материковий Китай та острів Тайвань і є частиною Південнокитайського моря. Пекін вважає демократично керований Тайвань власною територією і заявляє про свою юрисдикцію над цією протокою.
Натомість Тайвань, Сполучені Штати та їхні союзники вважають Тайванську протоку міжнародним водним шляхом, що не підпадає під одноосібний китайський суверенітет.
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