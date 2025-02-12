Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США вперше після інавгурації Трампа направили ракетний есмінець через Тайванську протоку

 

ВМС США цього тижня вперше після інавгурації президента Дональда Трампа та зміни адміністрації в Білому домі направили два кораблі через Тайванську протоку, викликавши гнівну реакцію Китаю.

Про це пише Reuters, передає Укрінформ.

Есмінець із керованими ракетами «Ральф Джонсон» (USS Ralph Johnson) і дослідницьке судно «Боудітч» (USNS Bowditch) 10-12 лютого пройшли протокою із півночі на південь у бік Південнокитайського моря.

«Транзит відбувся через коридор у Тайванській протоці, який знаходиться за межами територіальних морів будь-якої прибережної держави», - сказав речник Індо-тихоокеанського командування ЗС США Метью Комер.

Він підкреслив, що в межах цього коридору всі країни користуються свободою судноплавства у відкритому морі та польотів і можуть здійснювати інші законні дії на морі, пов'язані з цими свободами.

Китайські військові, своєю чергою, повідомили про направлення своїх сил для спостереження за американськими кораблями.

«Дії Сполучених Штатів надсилають неправильні сигнали та збільшують ризики для регіональної безпеки», - йдеться в заяві Східного оперативного командування армії Китаю.

В Управлінні уряду КНР у справах Тайваню, коментуючи транзит військових кораблів США, наголосили, що Тайвань є основним інтересом для країни і Сполучені Штати повинні діяти в тайванському питанні обережно.

«Ми рішуче проти цього і ніколи не допустимо будь-якого зовнішнього втручання. Ми маємо тверду волю, повну впевненість та здатність відстоювати суверенітет і територіальну цілісність нашої країни», - сказала речниця управління Чжу Фенлянь.

ВМС США у рамках місії з підтримки свободи судноплавства в Тайванській протоці, приблизно раз на місяць проходять цим важливим морським шляхом.

Востаннє морський патрульний літак ВМС США P-8A Poseidon пролетів над протокою наприкінці листопада минулого року, а військовий корабель проходив цим водним шляхом у жовтні разом із канадським військовим кораблем.

Тайванська протока шириною близько 180 км розділяє материковий Китай та острів Тайвань і є частиною Південнокитайського моря. Пекін вважає демократично керований Тайвань власною територією і заявляє про свою юрисдикцію над цією протокою.

Натомість Тайвань, Сполучені Штати та їхні союзники вважають Тайванську протоку міжнародним водним шляхом, що не підпадає під одноосібний китайський суверенітет.
Ключові теги: США, Тайвань
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7927
  0,1231
 0,30
EUR
 1
 43,3557
  0,3443
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3529  0,06 0,15 42,0075  0,11 0,25
EUR 42,8729  0,13 0,30 43,6171  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,09 0,22 41,8150  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес